Hohes Verkehrsaufkommen
Gemeindestraße in Mühlenthal sorgt für Ärger
Blick in die Straßenbauarbeiten an der L 267, kurz hinter der Einmündung der L 267 in die B 256 oberhalb der Auermühle.
Blick in die Straßenbauarbeiten an der L 267, kurz hinter der Einmündung der L 267 in die B 256 oberhalb der Auermühle.
Rolf-Dieter Rötzel

Für den Durchgangsverkehr gesperrte Strecke wird als Abkürzung genutzt und die Umleitung aufgrund der L-267-Baumaßnahme ignoriert. Doch wie geht es mit der Sanierung der Landesstraße voran? 

Lesezeit 2 Minuten
Der seit Jahren bei Anwohnern in der Talstraße im Breitscheidter Ortsteil Mühlenthal bestehende Ärger und Unmut über das dort täglich hohe Verkehrsaufkommen ist nachvollziehbar und berechtigt. Die Gemeindestraße ist nämlich gemäß Verkehrszeichen 260 für den Durchgangsverkehr gesperrt und nur für Anlieger frei.

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