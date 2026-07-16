Bei Kaffee und Gesprächen lädt Gemeindeschwester Bärbel Hellinghausen zum offenen Frühstück ins Café Pieroth ein. Ein niedrigschwelliges Angebot für alle, die Anschluss suchen – und für Ehrenamtliche, die mit anpacken möchten.
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Als Bärbel Hellinghausen in ihren Sprechstunden vergeblich auf Besucher wartete, kam ihr eine Idee. „Ich muss etwas anderes versuchen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, erzählt die Gemeindeschwester plus.Kurzerhand lud sie zunächst im Gebhardshainer Raum unverbindlich zum Kaffeetrinken ein.