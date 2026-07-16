Betreuung in guter Atmosphäre Gemeindeschwester plus lädt zum Frühstück im Café ein Claudia Geimer 16.07.2026, 13:30 Uhr

i Ein offenes Ohr für die Menschen hat die Gemeindeschwester plus, Bärbel Hellinghausen. Ein erstes Frühstück im Café Pieroth in Betzdorf kam gut an und soll sich etablieren. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Bei Kaffee und Gesprächen lädt Gemeindeschwester Bärbel Hellinghausen zum offenen Frühstück ins Café Pieroth ein. Ein niedrigschwelliges Angebot für alle, die Anschluss suchen – und für Ehrenamtliche, die mit anpacken möchten.

Als Bärbel Hellinghausen in ihren Sprechstunden vergeblich auf Besucher wartete, kam ihr eine Idee. „Ich muss etwas anderes versuchen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen“, erzählt die Gemeindeschwester plus.Kurzerhand lud sie zunächst im Gebhardshainer Raum unverbindlich zum Kaffeetrinken ein.







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