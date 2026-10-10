Seniorenkonzept im Oberkreis Gemeindeschwester Plus in Kirchen jetzt Programm Claudia Geimer 10.10.2026, 10:00 Uhr

i Das Programm der Gemeindeschwester plus hat sich bewährt und wird ausgebaut. Michaela Sandweg (von links), Elisabeth Mockenhaupt und Bärbel Hellinghausen Geimer Claudia. Claudia Geimer

Aus einem Tandem wird ein Trio werden, wenn die Gemeindeschwestern plus, Bärbel Hellinghausen und Elisabeth Mockenhaupt zukünftig flächendeckend in der Region Kirchen für die Senioren unterwegs sein werden.

Ab November wird in allen drei Verbandsgemeinden des Oberkreises jeweils eine Gemeindeschwester plus unterwegs sein. Denn aus einem Tandem wird ein Trio werden und das freut Projektleiterin Michaela Sandweg und die derzeitigen Gemeindeschwestern plus, Bärbel Hellinghausen und Elisabeth Mockenhaupt, die selbst erst seit Anfang Oktober im Amt ist.







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