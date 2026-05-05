Freudiger Anlass in Weitefeld Gemeinde heißt Pfarrer Eun Pyo Lee willkommen Claudia Irle-Utsch 05.05.2026, 09:00 Uhr

i Eun Pyo Lee ist der neue Pfarrer für die Evangelische Kirchengemeinde Friedewald, im Verbund mit der Gemeinde Herdorf-Struthütten. Am Sonntag wurde er in der Martin-Luther-Kirche in Weitefeld in sein Amt eingeführt. Claudia Irle-Utsch

Der neue Pastor stammt aus Südkorea und ist nun für die evangelische Kirchengemeinde Friedewald im Verbund mit Herdorf-Struthütten tätig. Was er mitbringt und vorantreiben möchte.

Endlich: Die Evangelische Kirchengemeinde Friedewald hat wieder einen eigenen Pastor. Seit dem 1. April ist Pfarrer Eun Pyo Lee der neue Seelsorger dieser Gemeinde, die pfarramtlich verbunden ist mit der Kirchengemeinde Herdorf-Struthütten. Die Freude darüber, dass nach längerer Vakanz die Pfarrstelle für die Ortschaften Friedewald, Nisterberg, Weitefeld und Oberdreisbach wieder besetzt werden konnte, ist im Kirchenkreis Altenkirchen groß.







Artikel teilen

Artikel teilen