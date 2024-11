Was tut man, wenn man um die 70 ist, sich aber noch immer jung fühlt und Cabrio fahren und die Freiheit und das Leben genießen will? Klar, man gründet eine Senioren-WG, vorzugsweise in südlichen Gefilden. Das zumindest machen die Protagonisten des Buches „Die Finca-Falle“ des in München lebenden Autoren André Gebel, der am Samstagnachmittag in der Wäller Buchhandlung in Altenkirchen die Gäste zunächst nach Mönchengladbach und Düsseldorf und kurze Zeit später nach Mallorca entführte.