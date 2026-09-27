Prozess in Betzdorf Geldstrafe für Mutter, die Sohn bei 32 Grad im Pkw ließ Sonja Roos 27.09.2026, 15:00 Uhr

i Vor dem Siegtalbad in Wissen ließ eine Frau im vergangenen August ihren Dreijährigen Sohn für 45 Minuten allein im Auto – bei 32 Grad. Jetzt wurde die Mutter zu einer Geldstrafe verurteilt. Archiv: Elmar Hering

Ein Dreijähriger sitzt angeschnallt bei 32 Grad im verschlossenen Auto, während seine Mutter eine Dreiviertelstunde den Saunabereich des Siegtalbads in Wissen besuchte. Jetzt wurde die Mutter zu einer Geldstrafe verurteilt.

Der Fall hatte im August 2025 für Aufsehen gesorgt: Eine Mutter hatte ihren dreijährigen Sohn während eines Besuchs im Siegtalbad in Wissen für mindestens 45 Minuten allein in einem völlig überhitzten Auto gelassen, während sie den Saunabereich des Bades besuchte – und sich noch einen Aufguss gönnte.







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