Prozess in Betzdorf
Geldstrafe für Mutter, die Sohn bei 32 Grad im Pkw ließ
Vor dem Siegtalbad in Wissen ließ eine Frau im vergangenen August ihren Dreijährigen Sohn für 45 Minuten allein im Auto – bei 32
Vor dem Siegtalbad in Wissen ließ eine Frau im vergangenen August ihren Dreijährigen Sohn für 45 Minuten allein im Auto – bei 32 Grad. Jetzt wurde die Mutter zu einer Geldstrafe verurteilt.
Archiv: Elmar Hering

Ein Dreijähriger sitzt angeschnallt bei 32 Grad im verschlossenen Auto, während seine Mutter eine Dreiviertelstunde den Saunabereich des Siegtalbads in Wissen besuchte. Jetzt wurde die Mutter zu einer Geldstrafe verurteilt.

Lesezeit 3 Minuten
Der Fall hatte im August 2025 für Aufsehen gesorgt: Eine Mutter hatte ihren dreijährigen Sohn während eines Besuchs im Siegtalbad in Wissen für mindestens 45 Minuten allein in einem völlig überhitzten Auto gelassen, während sie den Saunabereich des Bades besuchte – und sich noch einen Aufguss gönnte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren