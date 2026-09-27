Ein Dreijähriger sitzt angeschnallt bei 32 Grad im verschlossenen Auto, während seine Mutter eine Dreiviertelstunde den Saunabereich des Siegtalbads in Wissen besuchte. Jetzt wurde die Mutter zu einer Geldstrafe verurteilt.
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Der Fall hatte im August 2025 für Aufsehen gesorgt: Eine Mutter hatte ihren dreijährigen Sohn während eines Besuchs im Siegtalbad in Wissen für mindestens 45 Minuten allein in einem völlig überhitzten Auto gelassen, während sie den Saunabereich des Bades besuchte – und sich noch einen Aufguss gönnte.