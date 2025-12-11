Dorf schaut nach vorn Geld und Wasser beschäftigen den Selbacher Gemeinderat Elmar Hering 11.12.2025, 12:00 Uhr

i Ganz aktuell sind in einem Teil der Tannenstraße die Arbeiten schon so weit gediehen, dass bereits asphaltiert werden konnte. Jens Groß

Wie steht es um die Finanzen der Ortsgemeinde? Wie gut sind die Bürger und die öffentliche Hand in Zeiten des Klimawandels auf Hochwasser, Starkregen und Bodenerosion vorbereitet? Antworten lieferte die jüngste Gemeinderatssitzung in Selbach.

Zwei gewichtige Punkte beinhaltete die jüngste Sitzung des Ortsgemeinderates von Selbach: den Haushalt für 2026 sowie das Hochwasserschutzkonzept. Der Etat ist zwar ausgeglichen, löst aber nicht unbedingt Jubelstürme aus. Und die Analyse, etwa zur Starkregensituation, zeigt Handlungsbedarf im Fünf-Bäche-Dorf auf.







