Geld fließt in Schulsport und schnelles Internet

Die letzte Sitzung vor Weihnachten ist für kommunale Räte immer etwas Besonderes. Zugleich türmt sich oft eine Vielzahl an Entscheidungen auf. So wie zuletzt in Oberlahr.
Lesezeit 2 Minuten
Wie geht es mit dem Glasfaserausbau weiter? Werden Wasser und Abwasser teurer? Wie viel Geld fließt in die Pestalozzi-Grundschule in Altenkirchen? Neben dem Wehrleiterwechsel befasste sich der Verbandsgemeinderat Altenkirchen-Flammersfeld in seiner jüngsten Sitzung in Oberlahr mit weiteren wichtigen Sachfragen.