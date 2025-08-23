Wenn einem das Auto vor der eigenen Tür gestohlen wird, ist das schon schlimm genug. Noch schlimmer ist es allerdings, wenn sich im Wagen wertvolle Werkzeuge befanden, die man für den Beruf braucht. Das ist Aaron Brandenburg aus Hilgenroth passiert.

Aaron Brandenburg ist sauer. Dem gelernten Schreiner, der derzeit als Dachdecker und Zimmermann tätig ist, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag in Hilgenroth in der Erbacher Straße das Auto geklaut. „Das Auto ist mir dabei egal, das hatte keinen großen Wert mehr, aber mein Werkzeug.“ In dem silber-grauen Touran, Baujahr 2008, lagen nämlich diverse Maschinen und Werkzeuge, unter anderem eine Tauchsäge und dazu passende Führungsschienen, ein Akkuschrauber, eine Flex und mehr. „Insgesamt haben die Werkzeuge sicher einen Wert von über 3500 Euro“, sagt Brandenburg.

Im Nachgang ist er sich fast sicher, dass die Diebe ihn zuvor ausspioniert haben. „Die Scheiben hinten sind verdunkelt, man konnte also von außen in der Nacht gar nicht erkennen, was da alles drin lag. Und abgeschlossen war der Wagen ja auch, anders, als die anderen Fahrzeuge.“ Zudem sei sein alter Touran nicht das klassische Diebesobjekt. „Da klaut man doch eher wertvollere Autos.“

Werkzeuge hatten auch einen ideellen Wert

Die meisten Werkzeuge habe er zudem schon seit der Ausbildung, von daher hätten die Sachen auch einen ideellen Wert für ihn. „Ich bin außerdem ziemlich aufgeschmissen ohne mein Werkzeug“, fügt er an. Das Ärgerliche: Weil der Pkw an sich keinen großen Wert mehr hatte, hatte Brandeburg ihn nur haftpflichtversichert. Entsprechend sind auch die entwendeten Werkzeuge nicht mit versichert, er wird auf dem Schaden sitzen bleiben, wenn der oder die Diebe nicht gefunden werden.

Der Touran sei abgeschlossen gewesen, allerdings habe sich der Zweitschlüssel im Wagen befunden. So hätten die Täter auch nach dem Einbruch in den Pkw schnell wegfahren können. Die Überwachungskamera eines Nachbarn zeichnete in der Nacht kurz auf, wie Unbekannte mit dem Touran um 5.13 Uhr ohne Licht in Richtung Obererbach davongefahren sind.

Diebstahlserie in dieser Nacht in Obererbach und Hilgenroth

„Das war das Letzte, was ich von meinem Pkw gesehen habe“, sagt Brandenburg. Er ging gleich am nächsten Tag zur Polizei, wo er erfuhr, dass in der Nacht im Bereich Obererbach noch mehrere Pkw ins Visier von Dieben geraten waren. Die u nbekannten Täter nutzten die Gelegenheit, um unverschlossene Fahrzeuge zu öffnen und nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Bei zwei der betroffenen Fahrzeuge wurden im Anschluss Wertgegenstände entwendet. Gestohlen wurde allerdings nur der Pkw von Aaron Brandenburg.

Zum Glück kann er zu Fuß zur Arbeit gehen, ist momentan nicht auf sein Auto angewiesen. Aber der ganze Schaden, den die Diebe angerichtet haben, kostet ihn nicht nur eine Menge Geld, sondern bringt auch weiteren Ärger, zum Beispiel ist es schwierig, den Pkw wegen der gestohlenen Kennzeichen abzumelden. „Ich hoffe, die Diebe hatten keinen Spaß bei ihrer Aktion. Ich hatte meine Sporttasche noch im Auto, die Sachen haben ordentlich gemüffelt.“

Durch den Artikel und seine Aufrufe auf den Sozialen Medien hofft Aaron Brandeburg nun, dass vielleicht wenigstens jemandem seine Werkzeuge auffallen, sollten diese im Netz oder auf anderen Wegen zum Verkauf angeboten werden.