Geklauter Alfa Romeo ist zurück im Autohaus Hottgenroth

Es wirkt fast wie ein Weihnachtswunder, ist aber moderner Technik zu verdanken: Mithilfe von GPS-Ortung hat die Polizei den aus dem Autohaus Hottgenroth in Altenkirchen gestohlenen Alfa-Romeo wiedergefunden. Die Ermittlungen gehen allerdings weiter.
Überraschende – und glückliche – Wendung im Fall des italienischen Luxus-SUV, der aus dem Autohaus Hottgenroth in Altenkirchen gestohlen wurde: „Das Auto ist zurück. Die Geschädigten haben es geortet, daraufhin haben wir es aufgefunden und sichergestellt“, berichtet Sven Dielmann, Kommissariatsleiter bei der Kriminalinspektion Betzdorf am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung.