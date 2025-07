Dieser Fall hat in Europa für Schlagzeilen gesorgt. Und es bestehen nach Informationen unserer Zeitung Verbindungen zum Kreis Altenkirchen, konkret in die Region Betzdorf. Erst kürzlich berichtete die Bild-Zeitung über eine Familie mit „Geisterkindern“, zwei Jungs im Alter von sechs und neun Jahren, die dem italienischen Staat völlig unbekannt waren. Als die Kinder gefunden wurden, trugen sie Windeln und konnten angeblich nicht richtig sprechen. Die Turiner Jugendstaatswaltschaft wirft den Erziehungsberechtigten Isolation, Vernachlässigung und Verstoß gegen die Schulpflicht vor.

Laut der auflagenstärksten Zeitung Italiens Corriere della Sera soll der Vater – offenbar aus Angst vor Corona – seine beiden Söhne in einem Bauernhaus im Wald von der Außenwelt isoliert haben. „Als sie gefunden wurden, trugen sie Windel, konnten angeblich nicht richtig sprechen. Jetzt sollen sie zur Adoption freigegeben werden“, berichtet Corriere della Sera. Bei dem Vater, laut eigener Aussage bildender Künstler und Aluminiumschweißer, soll es sich um einen Niederländer handeln, der laut der italienischen Zeitung 46 Jahre alt sein soll. Nach eigenen Angaben stammt seine Frau aus Marokko.

Familie lebte in abbruchreifem Haus

Der Vater beteuert, dass es den Kindern, die nun getrennt in geschützten Einrichtungen untergebracht sind, gut gegangen sei und er nun um das Sorgerecht kämpfe. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sind die Jungs nach Angaben des Vaters im Kreis Altenkirchen geboren. Wie unserer Zeitung von mehreren Quellen bestätigt worden ist, lebte die Familie noch bis vor wenigen Jahren im Oberkreis des Landkreises Altenkirchen in einem abbruchreifen Haus. Mindestens einer der Söhne, möglicherweise beide, besuchte auch eine Kita in der Region, zu dem er Vater ihn regelmäßig brachte. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie wurden die Kita-Besuche eingestellt. Kontaktversuche der Behörden scheiterten daraufhin offenbar. Im Ort selbst hatte die Familie unseren Informationen nach kaum oder keinen Kontakt zu anderen Bürgern. Bald machten Gerüchte in der Nachbarschaft die Runde, wonach sie weggezogen sei, wohl nach Italien. Das Haus im Raum Betzdorf soll seitdem unbewohnt sein.

Jungs bei Räumung nach Überschwemmung entdeckt

Im April dieses Jahres hatten Carabinieri in einem abgelegenen Bauernhaus im Wald von Lauriano die Kinder entdeckt, als sie zur Räumung des Hauses nach einer Überschwemmung anrückten. Dabei fiel bereits auf, dass die Jungs angeblich Windeln trugen und ihr Sprachvermögen eingeschränkt war. Die Richter der Jugendstaatsanwaltschaft Turin stellten daraufhin eine Ungeeignetheit der Eltern fest. Die Mutter sei abwesend oder desinteressiert, der Vater zwinge sie zur Isolation. „Es geht nun darum, zu verstehen, welche Beziehung zu den Eltern besteht“, zitiert Corriere della Sera die zuständige Staatsanwältin.

Der Vater, der laut Corriere della Sera mit Vornamen Frederik heißt, verteidigte sich gegenüber den Journalisten während eines Besuchs. Er habe das abgelegene Grundstück samt Bauernhaus, vor drei Jahren für 120.000 Euro gekauft und weitere 100.000 Euro darin investiert, mit der Absicht, von Deutschland nach Italien zu ziehen. Finanzielle Probleme habe keine dank Mieteinnahmen aus Deutschland und Holland. Der Vater betonte gegenüber der italienischen Zeitung: „Es ging ihnen gut, sie haben hier alles. Wir wollen in Italien leben, aber es war übertrieben, sie uns wegzunehmen.“

i So berichtete die Bild-Zeitung zuletzt über den Fall der "Geisterkinder" aus dem Kreis Altenkirchen. Screenshot Daniel-D. Pirker

Die fehlende Anmeldung bei der Gemeinde in Lauriano räumte er als Fehler ein und begründet dies mit gesundheitlichen Problemen seiner Frau, die seinen Angaben zufolge während der Evakuierung vier Wochen lang in Therapie in den Niederlanden gewesen sei. Wieso die Jungs Windeln trugen? „Wir hatten die Unterwäsche bei der Überschwemmung verloren“, so Vater Frederik gegenüber Corriere della Sera. Nun ist es ihm nur noch gestattet, seine Söhne alle zwei Wochen zu sehen. „In jedem Fall werde ich kämpfen, bis sie uns zurückgegeben werden“, so der ehemalige Bewohner des Kreises Altenkirchen.