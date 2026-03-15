Er soll seinem Sohn lebensbedrohliche Verletzungen mit dem Messer zugefügt haben. Jetzt könnte auch die Attacke auf seine damalige Ehefrau als versuchter Mord eingestuft werden. Der Prozess um die Betzdorfer Bluttat nimmt immer neue Wendungen.
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Muss sich Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) vor dem Landgericht Koblenz jetzt wegen zweifach versuchten Mordes verantworten? Am dritten Prozesstag hat Richter Rupert Stehlin in einem rechtlichen Hinweis diese neue Bewertung des Falles in Betracht gezogen.