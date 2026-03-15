Landgericht verhandelt Bluttat
Geht es in Betzdorf jetzt um zweifach versuchten Mord?
Das Landgericht Koblenz verhandelt aktuell eine Bluttat, die sich im September 2025 in Betzdorf zugetragen hat.
Das Landgericht Koblenz verhandelt aktuell eine Bluttat, die sich im September 2025 in Betzdorf zugetragen hat.
Thomas Frey/dpa

Er soll seinem Sohn lebensbedrohliche Verletzungen mit dem Messer zugefügt haben. Jetzt könnte auch die Attacke auf seine damalige Ehefrau als versuchter Mord eingestuft werden. Der Prozess um die Betzdorfer Bluttat nimmt immer neue Wendungen.

Lesezeit 3 Minuten
Muss sich Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) vor dem Landgericht Koblenz jetzt wegen zweifach versuchten Mordes verantworten? Am dritten Prozesstag hat Richter Rupert Stehlin in einem rechtlichen Hinweis diese neue Bewertung des Falles in Betracht gezogen.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren