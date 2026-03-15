Landgericht verhandelt Bluttat Geht es in Betzdorf jetzt um zweifach versuchten Mord? Markus Kratzer 15.03.2026, 15:00 Uhr

i Das Landgericht Koblenz verhandelt aktuell eine Bluttat, die sich im September 2025 in Betzdorf zugetragen hat. Thomas Frey/dpa

Er soll seinem Sohn lebensbedrohliche Verletzungen mit dem Messer zugefügt haben. Jetzt könnte auch die Attacke auf seine damalige Ehefrau als versuchter Mord eingestuft werden. Der Prozess um die Betzdorfer Bluttat nimmt immer neue Wendungen.

Muss sich Francesco T. (alle abgekürzten Namen von der Redaktion geändert) vor dem Landgericht Koblenz jetzt wegen zweifach versuchten Mordes verantworten? Am dritten Prozesstag hat Richter Rupert Stehlin in einem rechtlichen Hinweis diese neue Bewertung des Falles in Betracht gezogen.







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