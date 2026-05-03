Nach Waldbrand im AK-Land
Gehören Feuer wie bei Friesenhagen bald zum „Alltag“?
Ein Waldbrand in unwegsamem Gelände bei Friesenhagen hat am Freitag und Samstag Hunderte von Einsatzkräften gefordert, die auch
Ein Waldbrand in unwegsamem Gelände bei Friesenhagen hat am Freitag und Samstag Hunderte von Einsatzkräften gefordert, die auch aus Nordrhein-Westfalen und aus anderen Kreisen von Rheinland-Pfalz ausgerückt waren, um die Blaulichtfamilie aus dem AK-Land zu unterstützen.
dpa/Sascha Ditscher

Der Flächenbrand bei Friesenhagen war über zwei Tage hinweg eine extreme Belastung für Hunderte von Einsatzkräften. Wir sprachen mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen über die Herausforderungen und die Folgen.

Lesezeit 3 Minuten
„Ein solch großer Waldbrand ist nicht alltäglich.“ Auch 48 Stunden nach der Alarmierung steht Björn Jestrimsky immer noch unter dem Eindruck der Geschehnisse. Für den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Altenkirchen gehört der Einsatz am 1.

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Kreis AltenkirchenBlaulicht

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