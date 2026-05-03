Der Flächenbrand bei Friesenhagen war über zwei Tage hinweg eine extreme Belastung für Hunderte von Einsatzkräften. Wir sprachen mit dem Brand- und Katastrophenschutzinspekteur des Kreises Altenkirchen über die Herausforderungen und die Folgen.
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„Ein solch großer Waldbrand ist nicht alltäglich.“ Auch 48 Stunden nach der Alarmierung steht Björn Jestrimsky immer noch unter dem Eindruck der Geschehnisse. Für den Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Altenkirchen gehört der Einsatz am 1.