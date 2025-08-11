Hat erneut ein Wolf im Westerwald Schafe gerissen? Dieser Verdacht wird nach einer Schadensmeldung aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld nun genetisch untersucht. Zudem hat sich bei dem heimischen Leuscheider Rudel erneut Nachwuchs eingestellt.

Auf einer Weide im Gebiet der VG Altenkirchen-Flammersfeld wurden am Samstag zwei Schafe tot und ein Schaf verletzt aufgefunden, möglicherweise infolge eines Wolfsangriffs. Der Schadensfall mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers wird nun mithilfe von DNA-Abstrichen genetisch untersucht, die noch am selben Tag bei der Begutachtung genommen wurden, wie das Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) mitteilt. Wo sich der Vorfall genau ereignet hat, teilt das Kluwo nicht mit. Ein Teil der VG Altenkirchen-Flammersfeld gehört zum Revier des Leuscheider Wolfsrudels.

Bei dem seit fünf Jahren in der Region ansässigen Rudel hat sich zudem erneut Nchwuchs eingestellt: Am 30. Juli wurden laut Kluwo drei Welpen im Gebiet des Rudels von einer Wildkamera im Rahmen des regulären Wolfsmonitorings aufgenommen – ebenfalls auf dem Gebiet in der VG Altenkirchen-Flammersfeld.