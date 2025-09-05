Jede Menge Diebstähle, bei denen möglicherweise auch Waffen im Spiel waren. Mehrfach in der Öffentlichkeit masturbiert. Die Taten, die ein 44-Jähriger aus dem AK-Land begangen haben soll, füllen drei Anklageschriften. Was er dem Gericht erzählt ...

Wird der Angeklagte aus dem AK-Land etwas zu den Vorwürfen gegen ihn sagen – sich einlassen, wie es im Juristendeutsch heißt? Diese Frage stand im Zentrum des zweiten Prozesstages vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Koblenz. Die Antwort: ja. Zunächst nimmt Anwalt Alexander Neutz im Namen seines Mandanten Stellung zu den Anklagepunkten, die sich auf drei Schriften verteilen. Später beantwortet der 44-jährige Martin V. (Name von der Redaktion geändert) auch Fragen des Gerichts unter Vorsitz von Richterin Julia Rau, der Staatsanwaltschaft und des Sachverständigen Daniel Turner.

Die Taten, die ihm zur Last gelegt werden, fallen in die Jahre 2023 und 2024, in eine Zeit, in der V. nach eigenen Angaben obdachlos war, auf Bänken oder in einer Lagerhalle schlief. Ist er bei den Diebstählen, die er begangen haben soll, noch auskunftsfreudig, ist das bei den sexuellen Übergriffen, derer er beschuldigt wird, ganz anders. „Mein Mandant hat keinerlei Erinnerungen an diese Tatvorwürfe“, so sein Verteidiger – was V. im Laufe des Prozesstages noch einmal untermauert. Dabei wird ihm hier jede Menge angelastet: Laut Anklage findet er großen Gefallen daran, sich in aller Öffentlichkeit die Hose zu öffnen, sein Glied zu entblößen und zu masturbieren. „Wenn andere zuschauen, erregt ihn das sexuell“, so die Staatsanwaltschaft zum Prozessauftakt.

Angeklagter spricht offen über seine Krankheit

Seine exhibitionistischen Handlungen, über die das Gericht zu urteilen hat, haben laut Anklage seit Juni 2023 stattgefunden. So habe er sich unter anderem in einem Regionalzug von Au/Sieg in Richtung Altenkirchen selbst befriedigt, eine Frau im Zugwaggon und eine Schaffnerin wurden zu Zeuginnen. In einem Bekleidungsgeschäft sei er ähnlich aufgetreten, habe zusätzlich einer erschrockenen Frau mit der Hand ans Gesäß gefasst. Weitere Fälle von Erregung öffentlichen Ärgernisses soll es auf Bahnsteigen gegeben haben, einen auch in einem Discounter in Kirchen. „Er hat die Angst der anderen billigend in Kauf genommen“, so der Staatsanwalt.

Offen spricht V. über die paranoide Schizophrenie, unter der er leidet und wegen der er regelmäßig psychiatrisch behandelt wurde. „Ich hatte Schwierigkeiten, unters Volk zu gehen“, beschreibt er seine Verfassung. Er nimmt Medikamente, wie er sagt. Im Tatzeitraum allerdings nicht regelmäßig. Dies habe zur Folge gehabt, dass er gelegentlich geheimnisvolle Stimmen gehört habe. Stimmen, die ihn zu den Diebstählen motiviert hätten, die ihm gesagt hätten, er könne Dinge einfach mitgehen lassen, ohne diese zu bezahlen.

„Der Mann war in einem psychischen Ausnahmezustand und sehr aufbrausend.“

Ein Beamter der Polizeiinspektion Altenkirchen im Zeugenstand über eine Begegnung mit dem Angeklagten.

Es sind Diebstähle für den täglichen Bedarf, wie V. einräumt. Brötchen, Getränkedosen, Wurstwaren. Letztere spielen eine Rolle bei einem Vorfall aus dem September 2023. Damals soll der Angeklagte in einem Supermarkt in Wissen an der Wursttheke einen Einkauf getätigt haben, die Ware dann aber in seine Jackentasche gesteckt haben, um sie ohne zu bezahlen aus dem Geschäft herauszuschaffen. Vom Ladendetektiv darauf angesprochen, soll der 44-Jährige handgreiflich geworden sein, um den Supermarkt verlassen zu können. Er selbst gibt an, den Mann, der ihn nach seinem Ausweis gefragt habe, sich aber sonst nicht zu erkennen gegeben habe, lediglich zur Seite gedrückt zu haben. Auch hier habe er wieder Stimmen gehört, die ihm gesagt hätten: „Lass dich nicht aufhalten.“

Einen Großteil der Diebstähle gibt der Angeklagte zu. Nicht aber den Vorwurf, Toilettenhäuschen in Brand gesetzt zu haben oder Styropor in einem Mülleimer in der Nähe seiner damaligen Schlafstätte. Auch streitet er ab, bei einem Diebstahl in einer Tankstelle ein Einhandmesser dabeigehabt zu haben. Dieses habe er erst später, als er durch die Polizei aufgegriffen worden war, bei sich getragen, weil er damit eine Coladose habe öffnen wollen, deren Verschlussring ihm zuvor abgebrochen sei.

Gleich zweimal eine Schreckschusspistole gekauft

Der erste Zeuge des Prozesses ist dann ein Beamter der Polizeiinspektion Altenkirchen, der konkret über einen Einsatz am Bahnhof in Breitscheidt berichtet. Damals ging die Polizei einer Meldung nach, V. habe dort zwei Jugendliche belästigt, indem er sein Geschlechtsteil aus der Hose herausgeholt habe. Weil im Raum gestanden habe, dass hier auch eine Schere im Spiel gewesen sei, habe man den Angeklagten, der für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt gewesen sei, fixiert und bei der Durchsuchung des Rucksackes auch eine Schreckschusspistole gefunden. „Der Mann war in einem psychischen Ausnahmezustand und sehr aufbrausend“, erinnert sich der Beamte. Reißverschluss und Knopf seiner Hose seien offen gewesen.

Apropos Schreckschusspistole: Gleich zweimal, so gibt V. an, habe er zum Preis von je 180 Euro eine solche Waffe in einem Geschäft in Altenkirchen gekauft, um damit an Silvester zu „ballern“. Die Bezeichnungen auf den Waffen habe er jeweils weggefeilt. Beide Pistolen seien von der Polizei einkassiert worden. Wobei er bestreitet, dass er in einem Fall die Beamten mit der Waffe bedroht habe. Er habe sie nur auf den Boden legen wollen. Doch die Tatsache, dass V., der zu dieser Zeit eine Erwerbsminderungsrente von monatlich rund 750 Euro bezog, solch teure Einkäufe tätigt, wirft bei der Staatsanwaltschaft Fragen auf.

Viel Arbeit also noch für die 10. Strafkammer, die zudem zu prüfen hat, ob der Angeklagte die Taten im Zustand verminderter oder sogar aufgehobener Schuldfähigkeit begangen hat. Außerdem wird die Kammer sich mit der Prüfung möglicher Anordnungen von Maßregeln der Besserung und Sicherung auseinandersetzen. Es steht also auch eine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung im Raum. Der Prozess wird in der zweiten Septemberhälfte fortgesetzt.