„Mein Lokal, Dein Lokal“ Geheimnis um Restaurant in Wehbach gelüftet Daniel-D. Pirker 08.01.2026, 16:00 Uhr

i Prominenter Besuch anlässlich des Drehs von "Mein Lokal, Dein Lokal" in Wehbach: Profikoch Christian Henze (Mitte) mit dem Inhaber des Restaurants "Zum Ventil" Fadil Shabanaj (links) und Koch Johannes Neuhaus. Sarah Schönwald

Vor einem Jahr hat „Felix“ Shabanaj das Restaurant „Zum Ventil“ im Kirchener Stadtteil Wehbach wiedereröffnet. Zwischenzeitlich wurde die überregionale TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ auf ihn aufmerksam. Das Ergebnis wird bald ausgestrahlt.

Eine Mischung aus Anspannung und Stolz herrschte die vergangenen Wochen in der Gaststätte „Zum Ventil“ in Wehbach. Erst vor fast genau zwei Jahren war Inhaber Fadil „Felix“ Shabanaj an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Nun steht das Restaurant bald im Zentrum einer bundesweite ausgestrahlten Sendung, die seit 2013 Kultstatus erreicht hat.







