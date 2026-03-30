Seit 30 Jahren gehört der Geheime Küchenchor zu den wohlklingenden Kulturträgern im Kreis Altenkirchen. Nach längerer Pause gab es jetzt ein Wiederhören.
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Mit einem beeindruckenden Neustart hat jetzt der Geheime Küchenchor, der in enger Verbindung zur Kreismusikschule Altenkirchen steht, aufhorchen lassen. Im restlos gefüllten Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen erlebten rund 150 Besucher eine Art musikalischer Weltreise, mit herrlichen Zwischenstopps von Schweden über Bayern bis Afrika, von Mazedonien bis Österreich, von Kalifornien bis Haiti.