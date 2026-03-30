Gelungener Neustart Geheimer Küchenchor lässt in Altenkirchen aufhorchen Werner Klak 30.03.2026, 15:57 Uhr

i Der Geheime Küchenchor zelebrierte am Sonntagabend ein exzellentes Konzert in der Kreisverwaltung. Besonders die Mischung unterschiedlicher Ensembles kam beim Publikum gut an. Werner Klak

Seit 30 Jahren gehört der Geheime Küchenchor zu den wohlklingenden Kulturträgern im Kreis Altenkirchen. Nach längerer Pause gab es jetzt ein Wiederhören.

Mit einem beeindruckenden Neustart hat jetzt der Geheime Küchenchor, der in enger Verbindung zur Kreismusikschule Altenkirchen steht, aufhorchen lassen. Im restlos gefüllten Wilhelm-Boden-Saal der Kreisverwaltung in Altenkirchen erlebten rund 150 Besucher eine Art musikalischer Weltreise, mit herrlichen Zwischenstopps von Schweden über Bayern bis Afrika, von Mazedonien bis Österreich, von Kalifornien bis Haiti.







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