Optimismus bei Pagnia
Gehälter gesichert: Mitarbeiter sind positiv gestimmt
Das Möbelhaus Pagnia ist in die Insolvenz gerutscht. Aber es gibt erste Lichtblicke.
Das Möbelhaus Pagnia ist in die Insolvenz gerutscht. Aber es gibt erste Lichtblicke.
Daniel-D. Pirker

Etwas mehr als zwei Wochen nach dem Bekanntwerden der Insolvenz des Möbelhauses Pagnia gibt es vorsichtigen Optimismus. Erste Investoren zeigen Interesse und die Gehälter der Mitarbeiter sind für die kommenden Monate gesichert.

Lesezeit 2 Minuten
Die Nachricht über die Insolvenz von Pagnia hatte in Betzdorf Besorgnis ausgelöst. Einige verbinden mit dem Möbelhaus eine persönliche Geschichte, haben dort ihre Küche oder andere Möbel gekauft. Nun gibt es Grund zu vorsichtigem Optimismus. Unsere Zeitung hat mit Insolvenzverwalter Markus Rödder über die neuesten Entwicklungen gesprochen.

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