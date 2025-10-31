Nach Brandstiftung im AK-Land Gefängnistüren schließen sich für viele Jahre 31.10.2025, 14:00 Uhr

i Mehrjährige Haftstrafen hat das Landgericht Koblenz gegen ein Trio verhängt. In unterschiedlicher Besetzung waren die drei jungen Leute an Brandstiftungen und einem Körperverletzungsdelikt im Kreis Altenkirchen beteiligt. Jens Kalaene. picture alliance/dpa

„Und alles nur, weil ich dich liebe“ singen die Toten Hosen. Für einen 23-Jährigen hat diese Zeile ein bitteres Nachspiel. Weil er sich von seiner Ex-Freundin zu Straftaten anstacheln ließ, müssen jetzt beide lange Jahre hinter Gitter.

Richter Rudolf Lenders ließ sich nach den Plädoyers fast zweieinhalb Stunden Zeit zur Beratung, bis er das Urteil verkündete. Und das sieht nun für drei junge Menschen mitunter sehr lange Haftstrafen vor. In zwei Fällen ging die 3. Strafkammer sogar über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß hinaus.







