Mahnung vor der Bundestagswahl Gedenkrundgang in Betzdorf soll an NS-Zeit erinnern 23.01.2025, 15:00 Uhr

i Organisieren gemeinsam den Spaziergang durch Betzdorf (v. l.): Berthold Hammer, Jutta Bauer und Uwe Striegl. Thomas Leurs

Nach dem Spaziergang für Toleranz und Vielfalt letzte Woche in Betzdorf mit 600 Teilnehmern steht bereits diesen Donnerstag ein weiterer an. Diesmal organisiert von Privatpersonen. Warum er gerade in Betzdorf stattfindet, erklären die Organisatoren.

80 Jahre ist es in diesem Jahr her, dass das Dritte Reich den Weltenbrand, den es entfachte, endgültig verlor. Es folgte großes Entsetzen darüber, was die Nazi-Herrschaft in Deutschland und der Welt angerichtet hatte. Auch in der Stadt Betzdorf und Umgebung gab es Zwangsarbeitslager, wurden Menschen deportiert, Juden ermordet.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen