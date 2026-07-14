Tattoostudio in Betzdorf
Gedankenkunst-Tattookünstler schätzen Wilhelmstraße  
Das Team des Tattoostudio Gedankenkunst in Betzdorf fühlt sich an der Wilhelmstraße wohl (von links): Hüseyin Dogan, Lena Alterg
Das Team des Tattoostudio Gedankenkunst in Betzdorf fühlt sich an der Wilhelmstraße wohl (von links): Hüseyin Dogan, Lena Altergot, Angelina Bernshausen und Besey Bigler.
Annika Stock

Von der Bahnhofstraße ging es für das Team vom Betzdorfer Tattoostudio Gedankenkunst im Februar 2025 an die Wilhelmstraße. Was schätzen die vier Künstler an dem neuen Standort und wie gefragt sind Tattoos heutzutage? Wir haben das Studio besucht.

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Körperkunst wird immer gefragter. Das merkt auch das Team vom Betzdorfer Tattoostudio Gedankenkunst an der Wilhelmstraße. Die Nachfrage nach Terminen ist groß, das Alter der Kunden liegt zwischen 18 bis 90 Jahren, wie das Team beim Vor-Ort-Gespräch berichtet.
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