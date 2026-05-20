Benutzung von Bürgerhäusern
Gebühren in Weitefeld besonders niedrig – noch
Weitefeld will die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschauses anheben. Nachbargemeinden wie Elkenroth haben das längst ge
Weitefeld will die Gebühren für die Benutzung des Dorfgemeinschauses anheben. Nachbargemeinden wie Elkenroth haben das längst getan.
Daniel-D. Pirker

Das Dorfgemeinschaftshaus in Weitefeld wird rege genutzt, reißt aber trotzdem ein Loch in den Gemeindehaushalt. Die Gebühren sollen nun angehoben werden. Tatsächlich sind die umliegenden Dörfer hier spürbar teurer für Mieter, wie ein Vergleich zeigt.

Lesezeit 2 Minuten
Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses reißt ein finanzielles Loch in die Gemeindekasse. Weitefeld muss handeln. Auf den ersten Blick ein Widerspruch: Das Gebäude wird sehr gut genutzt – über 40 Veranstaltungen gibt es im Jahr, erklärte Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats.

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