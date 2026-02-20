Zu Besuch im Caritas-Laden Gebrauchtwarenladen in Altenkirchen ist gefragt Annika Stock 20.02.2026, 16:36 Uhr

i Christa Abts und Peter Schulze zeigen upgecycelte Stücke im Caritas-Laden an der Wilhelmstraße. Nachhaltigkeit genießt im Gebrauchtwarenladen einen hohen Stellenwert. Auch weitere Projekte sind geplant. Annika Stock

Nachhaltigkeit ist ein Grund, warum Menschen im Caritas-Laden Altenkirchen einkaufen, einige suchen nach Retrostücken oder Markenware. Wir haben zur Situation im Gebrauchtwarenladen mit Verantwortlichen gesprochen - es stehen Veränderungen an.

Geschirr, Gesellschaftsspiele, Deko, Haushaltswaren und natürlich Textilien aller Art bietet der Caritas-Laden in Altenkirchen. Dass der Gebrauchwarenladen heutzutage in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt sich beim Besuch vor Ort. Viele Menschen nutzen die Gelegenheit, um gezielt oder spontan zu stöbern.







