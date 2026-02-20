Nachhaltigkeit ist ein Grund, warum Menschen im Caritas-Laden Altenkirchen einkaufen, einige suchen nach Retrostücken oder Markenware. Wir haben zur Situation im Gebrauchtwarenladen mit Verantwortlichen gesprochen - es stehen Veränderungen an.
Lesezeit 3 Minuten
Geschirr, Gesellschaftsspiele, Deko, Haushaltswaren und natürlich Textilien aller Art bietet der Caritas-Laden in Altenkirchen. Dass der Gebrauchwarenladen heutzutage in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, zeigt sich beim Besuch vor Ort. Viele Menschen nutzen die Gelegenheit, um gezielt oder spontan zu stöbern.