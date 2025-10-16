Der Herbstmarkt hat seit Jahrzehnten Tradition in Gebhardshain. An diesem Samstag präsentieren sich wieder Vereine und Händler aus der Region. Gut 75 Stände sollen es dieses Mal werden. Am Abend kann auf der After-Markt-Party gefeiert werden.
Lesezeit 1 Minute
Am Samstag, 18. Oktober, ist es wieder so weit. Der Ortsgemeinde Gebhardshain und die Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain laden zum Herbstmarkt ein. Wieder dabei ist eine Vielzahl an Ständen mit regionalen Anbietern und Produkten rund um die Kirche im Ort.