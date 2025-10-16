75 Stände um die Kirche Gebhardshain lädt diesen Samstag zum Herbstmarkt ein 16.10.2025, 14:00 Uhr

i Die Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain lädt dieses Jahr wieder zum Herbstmarkt ein. Thomas Leurs

Der Herbstmarkt hat seit Jahrzehnten Tradition in Gebhardshain. An diesem Samstag präsentieren sich wieder Vereine und Händler aus der Region. Gut 75 Stände sollen es dieses Mal werden. Am Abend kann auf der After-Markt-Party gefeiert werden.

Am Samstag, 18. Oktober, ist es wieder so weit. Der Ortsgemeinde Gebhardshain und die Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain laden zum Herbstmarkt ein. Wieder dabei ist eine Vielzahl an Ständen mit regionalen Anbietern und Produkten rund um die Kirche im Ort.







