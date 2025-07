Es ist wieder so weit: Von Freitag, 1., bis Dienstag, 5. August, finden die Kirmes „de Oos“ und das Schützenfest in Gebhardshain statt. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren wieder ein tolles Festprogramm auf die Beine gestellt, das für jeden etwas bietet. An allen Tagen sorgen die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften und mit ihren „Buden“ für Abwechslung für Groß und Klein auf dem Festplatz an.

Mit der erstmals verpflichteten Formation Lost Eden, einer der Top-Cover-Bands in Deutschland, beginnt am Freitag die Veranstaltung mit „Oos KiJu Night“. „Die Kirmesjugend versucht bereits seit Jahren, diese Band für unser Event zu gewinnen“, sagt Georg Nilius, Vorsitzender der Kultur- und Festgemeinschaft Gebhardshain, unserer Zeitung am Telefon. „Doch Corona hatte dem erst einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dieses Jahr hat es endlich geklappt.“ Lost Eden kommen aus der Nähe von Würzburg und sind unter anderem bekannt durch ihre Auftritte auf den Cannstätter Wasn und vielen weiteren großen Volksfesten. Sie bieten ihre Girlpower und Partyshow. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Hierzu laden die „Besten Jongen von Gerwezahn“ herzlich ein.

i Der Autoscooter ist in diesem Jahr größer als sonst. Dafür mussten die anderen Buden neu geordnet werden auf dem Festplatz in Gebhardshain. Thomas Leurs

Eine Vielzahl an Ständen wird es auch wieder geben. „Wir haben unter anderem ein Kinderkarussell, eine Schießbude und den größten Autoscooter, den wir jemals hatten“, sagt Nilius. Dafür mussten die ganzen Stände etwas umgestellt werden. „Der Festplatz erstrahlt in neuem Design.“

Am Samstag folgt die offizielle Eröffnung auf der Ley mit Aufstellen des Kirmesbaumes und der anschließende Zug unter Musikbegleitung ins Festzelt. Nach der Krönung von König Oliver, der die Königswürde von seiner Ehefrau Nadine übernimmt, will die MaxxPartyBand, ebenfalls aus dem Raum Würzburg, dem Saal ordentlich einheizen. Selbstverständlich gibt es auch einen Auftritt der Kiju-Kapelle, um für zusätzliche Stimmung zu sorgen. Nach Schließung des Zelts folgt ein fröhliches Zusammensein auf der Ley.

i Auch das Schubkarrenrennen wird es wieder geben. Unser Bild zeigt die Event aus dem Jahr 2011. Markus Döring

Der Sonntag startet mit dem Festhochamt zur Kirchweih in der katholischen Kirche. Mittags beginnt das Schubkarrenrennen der Kiju mit befreundeten Kirmesgesellschaften. Anschließend folgt der Festzug der Schützenbruderschaft mit Parade durchs Dorf mit geladenen Vereinen. Im Anschluss erfolgt im Zelt traditionell ein Platzkonzert mit dem Musikverein Brunken und dem Musikverein Steinebach, die den Festzug nachmittags musikalisch begleiten haben. Der Abend wird dann im Zeichen von Stimmung und Tanz mit der Band Partyfactory stehen, Beginn 18:30 Uhr. Die Freunde der Blasmusik kommen beim Frühschoppen am Montag mit dem Musikverein Brunken in jedem Fall auf ihre Kosten.

Beim Frühschoppen steht Spaß und Geselligkeit im Vordergrund und die Gelegenheit bei einem kühlen Getränk neue persönliche Kontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu pflegen. Gegen Abend übernimmt dann DJ Stocki die musikalische Unterhaltung. Den Abschluss machen die Verurteilung und die Verbrennung des Kirmesmänsches an Dienstagabend auf der Ley.