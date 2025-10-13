Ein dreister Dieb dürfte sich am Samstag gewundert haben, dass die Polizei vor seiner Tür stand. Der Besitzer eines gestohlenen Mähroboters hatte die Beamten dank Ortungs-App auf die Spur des 55-Jährigen gebracht. Ihn erwartet ein Strafverfahren.
Ein gut ausgestatteter Mähroboter eines Qualitätsherstellers kann locker bis zu 1000 Euro kosten – offensichtlich eine lohnende Beute für einen dreisten Dieb. Doch die Freude eines 55-Jährigen, der ein solches Gerät in der vergangenen Woche von einem Grundstück am Höhenweg in Gebhardshain gestohlen hatte, währte nicht lang.