Evangelische Allianz Gebetswoche rückt Gott in Altenkirchen in die Mitte Annika Stock 06.01.2026, 17:00 Uhr

i In der Stadthalle Altenkirchen findet der gemeinsame Eröffnungsgottesdienst am 11. Januar statt sowie der Gebets- und Lobpreisabend mit Frank Heinrich und der Musikband "Könige und Priester" am 16. Januar. Annika Stock

Beten, sich gemeinsamen einfühlen und Gemeinschaft stehen bei der Allianzgebets- und Begegnungswoche 2026 in Altenkirchen im Fokus. Christen aus der Kreisstadt und der Umgebung der evangelischen Allianz Altenkirchen laden zu Programmpunkten ein.

Gemeinschaft, gemeinsames Einfühlen und miteinander beten stehen bei der Allianzgebets- und Begegnungswoche 2026 im Vordergrund. Unter dem Motto „Gott ist treu“ nimmt auch die evangelische Allianz in Altenkirchen an der Gebetswoche teil. Viele Veranstaltungen und Angebote sind vom Sonntag, 11.







