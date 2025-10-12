Krimi-Fans sind am vergangenen Freitag ganz auf ihre Kosten gekommen. Der bekannte Autor Klaus-Peter Wolf ist Gast beim zweiten Westerwälder Krimifestival in der Betzdorfer Stadthalle gewesen.
Es war ein schöner Freitagabend für Krimi-Fans, die zahlreich in die Stadthalle nach Betzdorf gekommen sind. Organisiert von den Wäller Rumkugeln, einem Kultur- und Literaturverein, fand das zweite Westerwälder Krimifestival mit einer Lesung des renommierten Autors Klaus-Peter Wolf, unter musikalischer Begleitung seiner Ehefrau Bettina Göschl, einen fulminanten Abschluss.