Geballte Krimi-Stimmung in Betzdorfer Stadthalle Gaby Wertebach 12.10.2025, 15:19 Uhr

i Der renommierte Autor Klaus-Peter Wolf und Gattin Bettina Göschl, der heimische Autor Micha Krämer und Landrat Dr. Peter Enders, Ehrenmitglied de Wäller Rumkugeln, eröffnen unter der Moderation von Rumkugel-Mitglied Markus Büth den Abend, Gaby Wertebach

Krimi-Fans sind am vergangenen Freitag ganz auf ihre Kosten gekommen. Der bekannte Autor Klaus-Peter Wolf ist Gast beim zweiten Westerwälder Krimifestival in der Betzdorfer Stadthalle gewesen.

Es war ein schöner Freitagabend für Krimi-Fans, die zahlreich in die Stadthalle nach Betzdorf gekommen sind. Organisiert von den Wäller Rumkugeln, einem Kultur- und Literaturverein, fand das zweite Westerwälder Krimifestival mit einer Lesung des renommierten Autors Klaus-Peter Wolf, unter musikalischer Begleitung seiner Ehefrau Bettina Göschl, einen fulminanten Abschluss.







