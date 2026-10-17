Bierhaus in Gebhardshain Gaststätte punktet mit nächtlichem Heimfahrservice Elmar Hering 17.10.2026, 12:00 Uhr

i Der Heimfahrservice des Bierhauses macht es Gästen möglich, ihr eigenes Auto lieber in Gebhardshain stehen zu lassen und so sicher nach Hause zu kommen. Ölmez/Gebhardshainer Bierhaus

Das Verursacherprinzip, das eigentlich aus der Umweltpolitik bekannt ist, lässt sich vielleicht auch auf die Gastronomie anwenden – Stichwort Alkohol im Straßenverkehr. In Gebhardshain hat der Inhaber eines Lokals daher eine rollende Lösung ersonnen.

Es entspricht dem Charakter der Gastronomie, dass guter Service großgeschrieben wird. In diesem Sinne bietet das Bierhaus in Gebhardshain seit wenigen Wochen einen kostenlosen Mobilitätsservice, der beinahe als Alleinstellungsmerkmal gelten darf.Nur ganz wenige Kneipen und Restaurants im Westerwald sorgen mit einem eigenen Heimfahrservice dafür, dass ihre motorisierten Gäste, wenn sie selbst nicht mehr fahrtüchtig sind, sicher nach Hause kommen.







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