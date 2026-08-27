Kneipen im Kreis Altenkirchen Gasthof in Weyerbusch ist für Verein Erfolg und Ansporn Elmar Hering 27.08.2026, 15:43 Uhr

i Max Weller (69) ist nicht nur Ortsbürgermeister von Weyerbusch, sondern auch Vorsitzender des Brodvereins. Nach einer gesundheitlich bedingten Pause zieht es ihn jetzt wieder hinter die Theke. Elmar Hering

Alteingesessene Weyerbuscher können sich an die Zeit erinnern, als es noch vier Kneipen im Dorf gab. Heute existiert (neben anderen gastronomischen Angeboten) noch eine. Und mit der hat es eine ganz besondere Bewandtnis.

Ganz im Geiste Raiffeisens wirkt seit ein paar Jahren der 2019 gegründete Brodverein in Weyerbusch. Ihm und seinen Aktiven ist es zu verdanken, dass die Menschen in dem 1530-Einwohner-Ort derzeit eine Dorfkneipe als Treffpunkt haben.An zwei Abenden pro Woche (mittwochs und freitags, 19 bis 22 Uhr) ist der Gasthof zur Post geöffnet.







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