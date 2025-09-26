Haus komplett zerstört Gasexplosion in Daaden – Was wir wissen und was nicht Michael Fenstermacher

Elmar Hering

Thomas Leurs

Annika Stock 26.09.2025, 14:04 Uhr

i Einen Tag nach dem Unglück an der Betzdorfer Straße in Daaden, bei dem ein Wohn- und Geschäftshaus komplett durch eine Explosion zerstört wurde, sitzt der Schock noch tief. Thomas Leurs

Einen Tag nach der Explosion eines Döner-Imbisses, der sich in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Betzdorfer Straße in Daaden befand, sitzt der Schock im Ort tief. Wir fassen die wichtigsten Infos und was bisher bekannt ist, zusammen.

Die Explosion eines Döner-Imbisses hat den 4300-Seelen-Ort Daaden am Donnerstagnachmittag, 25. September erschüttert. Der Schock sitzt einen Tag nach dem Unglück tief. Wir haben alle wichtigen Informationen zum Unglück, die bislang bekannt sind, in einer Übersicht zusammengefasst.







