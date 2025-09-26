Einen Tag nach der Explosion eines Döner-Imbisses, der sich in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Betzdorfer Straße in Daaden befand, sitzt der Schock im Ort tief. Wir fassen die wichtigsten Infos und was bisher bekannt ist, zusammen.
Die Explosion eines Döner-Imbisses hat den 4300-Seelen-Ort Daaden am Donnerstagnachmittag, 25. September erschüttert. Der Schock sitzt einen Tag nach dem Unglück tief. Wir haben alle wichtigen Informationen zum Unglück, die bislang bekannt sind, in einer Übersicht zusammengefasst.