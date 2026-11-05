Einsatz in der Kreisstadt
Gasaustritt bei Baggerarbeiten in Altenkrichen
Bei Baggerarbeiten im Lohmühlenweg war Gasgeruch aufgefallen. Messungen ergaben leicht erhöhte Werte, die Anwohner waren per Kat
Bei Baggerarbeiten im Lohmühlenweg war Gasgeruch aufgefallen. Messungen ergaben leicht erhöhte Werte, die Anwohner waren per Katwarn gebeten worden, das Gefahrengebiet zu meiden.
Sonja Roos

Bei Baggerarbeiten im Lohmühlenweg war Gasgeruch aufgefallen. Messungen ergaben leicht erhöhte Werte, die Anwohner waren per Katwarn gebeten worden, das Gefahrengebiet zu meiden.

Lesezeit 1 Minute
Ein Gasaustritt während Baggerarbeiten im Lohmühlenweg in Altenkirchen hat am 5. November einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 13.50 Uhr wurden mehrere Einheiten alarmiert, darunter auch Spezialkräfte aus Berod und Horhausen. Die Einsatzkräfte konnten den Gasaustritt schnell gemeinsam mit dem Gasversorger stoppen.
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