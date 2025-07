Im verwunschen wirkenden, großen Garten von Sylvia Happ in Katzenbach kann man sich verzaubern lassen oder entspannen. Er bietet unterschiedlichste Früchte zum Pflücken und Naschen, Raum für Geschichten und Fantasie. Ganz neu ist der Holzbackofen.

Ein verwunschener, riesengroßer Garten, „Der Garten der Geschichten“, in dem Elfen, Feen und Zwerge wohnen und zu dem ab sofort jedermann Zutritt hat, den findet der aufmerksame Besucher in der Dorfstraße 13 in Katzenbach bei der Familie Happ. Große Kirschbäume, voll mit Früchten, Pfirsiche, Äpfel und vieles mehr warten auf hungrige Mäuler, die sich gerne bedienen dürfen.

Im Pfirsichbaum hängen Ketten und Armbänder, Sylvia rettet einfach alles, was andere entsorgen wollen. Schon die Begrüßung durch die Trashfee namens Petit Fleur, die in Kürze über einen PR-Code verfügen wird, den man abrufen kann, weckt Erstaunen. Die Dame aus Blech trägt rosa Gummistiefelchen und hat einen knallroten Kussmund. Sie ist gestaltet aus dem, was Menschen wegwerfen, und führt mit Sylvia Happs Stimme durch den Garten.

i Die Trashfee empfängt die Besucher und informiert über den Garten. Gaby Wertebach

Es ist zum Verweilen geladen. „Ich lebe praktisch hier im Garten und habe irgendwann gedacht: Du hast so viel hier, was du anbieten könntest und wovon andere profitieren können“, so die Gartenbesitzerin, die kurzerhand einen Treffpunkt für Jung und Alt schuf. Es gibt weder Kaffee noch Kuchen, jeder darf selbst etwas mitzubringen, sich auf einer der zahlreichen Sitzgruppen niederlassen oder auch die eigene Picknickdecke mitbringen. Platz ist auf der Wiese mehr als genug. Überall auf Schiefertafeln sind passende, teils nachdenkliche Sprüche aufgeschrieben. In dem kleinen Teich sind die Seerosen mittlerweile leider verblüht, der große Teich wartet auf Regen.

Mit lautem Krähen sorgt Hahn Don Giovanni, ein kleiner Paduaner, für Aufmerksamkeit, ebenso wie drei Paduaner-Mädel, mit denen er im Hühnergehege lebt. Ihm wird Aufsehen schon allein durch seine heiße Feder-Hahnfrisur zuteil. Dass er die Beine seines Frauchens mit Picken attackiert, ist allerdings kein schöner Zug. Die fünf Laufenten, die vorübergehend im Garten wohnten, dezimierte allerdings ein Hühnerhabicht, die restlichen Erpel gingen auf die Hühner los, weshalb jetzt nur noch Weibchen gehalten werden.

Frau Königsberger sorgt für Frühstückseier

Zehn Legehühner gibt es auch, eines davon ist „Frau Königsberger“, die ebenso wie ihre Kolleginnen täglich für die Frühstückseier sorgt. Eine Besucherin interessiert sich für den Drachen „Nieganzfertig“ der laut Sylvia Happ aus dem Himalaja-Gebirge stammt und gebaut ist aus einem CD-Ständer mit einem Brillenetui als Zunge. Er ist der Hüter des Gartens und seine Geschichte können die Besucher lesen. Darin wird erklärt, warum viele seiner Kumpel der Krankheit „Fantasielosigkeit“ zum Opfer gefallen sind.

Eine große Wurzel dient Insekten als Behausung. „Der Garten ist extra sehr unaufgeräumt, damit die Tiere Unterschlupf finden“, resümiert Sylvia Happ. Deshalb bleibt auch der Wildwuchs stehen. „Alleine von der Brennnessel sind 30 Schmetterlingsarten abhängig“, weiß Happ zu erzählen. Viele interessante, teils in unseren Breiten noch unbekannte Gewächse haben Einzug in den Garten gefunden, wie zum Beispiel der Kiri- oder auch Blauglockenbaum mit riesigen Blättern, daneben ein Judasbaum, ein Lebkuchen-Baum, eine Balsam-Pappel und eine Mispel, deren Früchte nach Frosteinwirkung oder längerer Lagerung essbar sind und einen süß-säuerlich-aromatischen Geschmack haben. Feinschmecker finden überall Zuckererbsenschoten und ernten die mit Begeisterung. Der Aronia-Baum, dessen Beeren oft zu Marmelade, Saft oder anderen Produkten verarbeitet werden, biegt sich unter der Last der Früchte. Kräutertees, gesammelt und getrocknet von der Gartenbesitzerin, gibt es ebenfalls – Besucher können probieren.

i Interessante Objekte erwarten die Besucher. Gaby Wertebach

Vieles im Garten ist noch im Werden wie der Pavillon, der noch berankt werden soll, einiges musste verworfen werden. Ganz neu ist der Holzbackofen. In einer Whatsapp-Gruppe können Interessierte erfahren, wann angeheizt wird. Jeder kann kommen und sein Brot oder Kuchen backen. Währenddessen kann man ein Schwätzchen halten oder sich im Garten umschauen.

Sylvia Happ freut sich auf Besucher. Geöffnet ist der Garten (Dorfstraße 13, Katzwinkel) bei schönem Wetter donnerstags 15 Uhr bis 18 Uhr.