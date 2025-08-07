Am 30. Juli war im Hohnert-Viertel in Köttingen kein Platz für Alltag – stattdessen: Musik, Freude, Herzlichkeit und jede Menge gelebte Geschichte. Der Anlass? Wilma und Gerhard feierten ihre Gnadenhochzeit – 70 Jahre Eheglück, Lebensmut und Zusammenhalt. Und das gesamte Viertel feierte – beginnend mit einem Polterabend – kräftig mit.

Das Fest war mehr als ein Jubiläum – es war eine Hommage an ein Paar, das für viele im Viertel zum Symbol von Beständigkeit, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit geworden ist. Bereits ein gutes Vierteljahr vorher hatte sich eine Art Festkomitee gebildet und Dagmar Ueckerseifer, Petra Baldus und Heribert Heinz hatten sich so einiges einfallen lassen, um dem Freudentag eine tolle Atmosphäre zu verleihen.

i Einen tollen Empfang bereitete das "Hohnert-Viertel" in Wissen-Köttingen dem Jubelpaar Wilma und Gerhard Becher zur Gnadenhochzeit. Heribert Heinz

„Wir machen das immer so, wenn etwas Besonderes ansteht, und dieses Jubiläum war natürlich etwas ganz Besonderes“, sagte Heribert Heinz im Gespräch mit unserer Zeitung. Und so schmückten Plakate mit dem Jubelpaar und Birkenstämme mit Girlanden die Straße und das ganze Hohnert-Viertel war auf den Beinen, um den Ehrentag gebührend zu zelebrieren. Das bereitete dem Jubelpaar natürlich große Freude, fühlen sich die beiden doch seit dem Jahre 1985, als sie herzogen, hier heimisch.

„Ich kam morgens aus Wissen und sah, dass die ganze Straße geschmückt war, ich dachte, was ist denn hier los?“, erinnert sich Gerhard Becher eine Woche nach dem 70. Hochzeitstag an die gelungene Überraschung. Derer gab es viele und ein Höhepunkt war sicherlich der musikalische Beitrag der „Hohnert-Singers“, die das Paar mit einem eigens getexteten Lied ehrten: „Dat Wilma on der Gerhard, dat es en Mosterfall, mir wollen die beiden bejubeln heut, on sengen deshalb all: Denn wet et Wilma dann rööft...“, das war nur eine Liedzeile (angereichert mit liebevollen Anekdoten) zur Melodie von „Denn wenn et Trömmelche jeht“, mit der die etwa 30 Sängerinnen und Sänger für Stimmung sorgten und nicht nur die Herzen der Jubilare höherschlagen ließen.

i Die "Hohnert-Singers" sorgten mit einem eigens für das Jubelpaar kreierten Lied für tolle Stimmung bei der Feier zur Gnadenhochzeit von Wilma und Gerhard Becher. Heribert Heinz

Ein weiteres Highlight war die Ehrenrunde des Jubelpaares im offenen Rolls-Royce, begleitet von einem fröhlichen Geleitzug aus Nachbarinnen, Nachbarn, Freunden und Wegbegleitern. Winkend, lachend und jubelnd zog die „Parade der Hohnert-Herzen“ durch das gesamte Viertel. Kein Wunder, dass sich die beiden hier mehr als wohlfühlen, obwohl die ursprünglichen Pläne des Paares nicht Wissen als Wohnort vorsahen, denn zunächst waren Brunken und Selbach, wo der damals junge Mann Fußball spielte, die Lebensmittelpunkte der beiden.

„Meine Schwester war in einer Metzgerei tätig und der Gerhard kam oft mit dem Motorrad bei ihr vorbei, die beiden hatten miteinander angebändelt. Aber als sie einmal verhindert war, hat sie mich gebeten, dies Gerhard zu sagen“, erinnert sich Wilma Becher an die Anfänge der Beziehung im Jahre 1953 und Gerhard fügt lachend an: „Da habe ich mich für sie entschieden und die Sache nahm ihren Lauf.“ Ein Glücksfall, wie die beiden nach 70 Jahren Ehe finden, obwohl es natürlich Höhen und Tiefen gegeben habe.

i Auch nach mehr als 70 Jahren unzertrennlich. Wilma und Gerhard Becher mit einem Gedicht, dass ihnen anlässlich ihrer Gnadenhochzeit vom Hohnert-Viertel gewidmet wurde und auf dem sich viele der Nachbarn und Freunde mit Unterschrift verewigt haben. Thomas Hoffmann

Indes freuen sie sich über ein intaktes Familienleben: So wohnt die Tochter mit im Haus und der Sohn am Alserberg. Fünf Enkelkinder und zehn Urkenkel bereichern inzwischen die wachsende Stammtafel der Familie und zahlreiche Fotos in der Wohnung dokumentieren den Stolz der beiden auf ihre Nachkommen. Diese waren natürlich am Jubeltag auch mit dabei im Hohnert-Viertel, dass seit über 40 Jahren auch das jährliche „Hohnertfest“ in wechselnden Formaten begeht. Die Gnadenhochzeit von Wilma und Gerhard Becher jedoch dürfte als einer der Höhepunkte des gesellschaftlichen Zusammenlebens in die Viertelgeschichte eingehen: „Wir sind noch immer überwältigt von diesem Tag“, sagt Wilma Becher und ihr Mann Gerhard fügt an: „Danke an alle, die uns diese wunderbare Feier bereitet haben.“