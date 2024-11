Traditioneller "Simon-Juda-Markt" bot wieder Haushaltswaren, Textilien und vieles mehr - Es gab auch interessante Neuzugänge Ganz Altenkirchen traf sich zum Marktbummel Julia Hilgeroth-Buchner 25.10.2024, 18:00 Uhr

i Auch traditionelle Waren wie Messer und Scheren waren bei den Stammkunden sehr begehrt. Julia Hilgeroth-Buchner. Julia Hilgeroth-Buchner

„Alle Größen, alle Farben! Das wäre doch was!“ Mit strahlendem Lächeln präsentiert Werner Gros eine Auswahl an bunten Mützen, und schon bleiben einige Passanten stehen. „Warum eigentlich nicht?“, scheinen sie sich zu fragen, denn inzwischen ist es draußen doch recht kühl geworden. Der Markthändler, der seit mehr als 50 Jahren am Altenkirchener „Simon-Juda-Markt“ teilnimmt, hat mit dem guten Zulauf gerechnet und ist bestens ausgestattet.

„Besonders beliebt sind in diesem Jahr wieder Pudelmützen, vor allem mit zwei Bommeln, und italienische Sportmützen“, sagt er und führt ein paar schicke Modelle vor. Wer so viel Erfahrung wie Werner Gros und seine Frau Helene hat, der weiß, was den Kunden gefällt.

