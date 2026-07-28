Nach Sieg bei Wanderwettbewerb
Gästeanfragen für Druidensteig steigen merklich an
Der erhabene Druidenstein ist ein - wenn nicht das - Highlight des Fernwanderwegs Druidensteig. Die Route wurde bei der Wahl des
Der erhabene Druidenstein ist ein - wenn nicht das - Highlight des Fernwanderwegs Druidensteig. Die Route wurde bei der Wahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt.
Sven Wolff, TI Kirchen

Der Druidensteig ist bei der Wahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ gewählt worden. Und wie Touristikerin Gabi Wäschenbach von der AK-Kreisverwaltung mitteilt, gebe es seitdem vermehrt Gästeanfragen.

Lesezeit 1 Minute
Der 94 Kilometer lange Fernwanderweg Druidensteig, der Freusburg und Hachenburg verbindet, ist bei der Wahl des Wandermagazins bekanntlich zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ in der Kategorie Mehrtagestouren gewählt worden. Und seit diesem fantastischen Erfolg sind die Gästeanfragen für unsere Region schon merklich angestiegen, wie Touristikerin Gabi Wäschenbach von der AK-Kreisverwaltung unserer Zeitung nun im Gespräch ausführlich ...
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