Am Freitag ist das Bistro „La Frasca“ das letzte Mal im ehemaligen Möbelhaus Pagnia geöffnet. Viele Gäste gehen dort seit Jahren zum Mittag essen. Und sehen nun wehmütig und traurig auf das Ende.
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Ende dieser Woche ist das Bistro „La Frasca“ im ehemaligen Möbelhaus Pagnia Geschichte. Dabei ist es in den fast 17 Jahren, in denen es Torsten Nachtsheim geleitet hat, für viele Gäste zu einem wichtigen Wohlfühlort geworden.Zu den langjährigen Stammgästen zählen Mia (78) und Koni (92).