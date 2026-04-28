Applaus für filmreife Musik Gänsehautmomente beim Varieté vom Gymnasium Betzdorf Claudia Geimer 28.04.2026, 18:00 Uhr

i "Square Hammer": Heavy Metal mit einer Band aus Schülern der Klasse 8 bis MSS 13. Claudia Geimer

Das Varieté vom Gymnasium Betzdorf, das durch zahlreiche Schüler und Lehrer auf die Beine gestellt wurde, füllte an drei Veranstaltungen die Schulaula und sorgte für zahlreiche Gänsehautmomente beim Publikum. Für jeden Geschmack war etwas dabei.

„König der Löwen“, „Fluch der Karibik“: „Ich habe Gänsehaut“, bekennt Moderator Oskar Klein nach dem musikalischen Klangteppich aus Bläsern, Streichern, Flötisten eines fast 40-köpfigen Orchesters aus Schülern und Lehrern beim Varieté des Betzdorfer Gymnasiums.







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