Format dank Spenden gerettet
FWR Big Band eröffnet das Open Arts Festival in Forst
Die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Big Band mit den Sängern Sabine Kühling und Steffen Labuda eröffnete die 6. Auflage des beleibt
Die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Big Band mit den Sängern Sabine Kühling und Steffen Labuda eröffnete die 6. Auflage des beleibten Open Arts festival im Kunsthaus Wäldchen in Forst.
Sonja Roos

Das Kunsthaus Wäldchen ist mit seinem Open Arts Festival seit Jahren ein besonderer Ort für Kunst, Musik und Begegnung in der Region. Zur Eröffnung erwartete die Besucher toller Sound mit der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Big Band.

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Es war holprig, es war eng, am Ende hat es aber dann doch geklappt. Das diesjährige Open Arts Festival, das 6., stand wegen einer Finanzierungslücke von fast 15.000 Euro kurz vor dem Aus, doch dank vieler Spenden, privat wie auch durch Banken oder den Lions Club, sowie durch eine Förderung in Höhe von 10.

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