Kein Ende der Debatte um die Betzdorfer Beamten-Affäre: Soll der Schaden von Ex-Bürgermeister Brato jetzt eingefordert werden? Selbstverständlich, findet die FWG – und kritisiert die SPD gleichzeitig scharf.
Peter Schwan ist nicht bekannt dafür, lange herumzureden. Und das gilt auch für die Stellungnahme des Sprechers der FWG im Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain zur aktuellen Diskussion in der Betzdorfer Beamten-Affäre. Die Debatte war neu entfacht worden durch ein ausführliches Statement die Sprecherin der SPD im Betzdorfer Stadtrat, Ursula Brühl.