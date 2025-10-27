Beamten-Affäre Betzdorf FWG: „Nur so sichern wir Vertrauen in Demokratie“ 27.10.2025, 18:30 Uhr

i Der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Stadt Betzdorf, Bernd Brato, zu Beginn seiner Zeit als Verwaltungschef im Januar 2007. Markus Döring

Kein Ende der Debatte um die Betzdorfer Beamten-Affäre: Soll der Schaden von Ex-Bürgermeister Brato jetzt eingefordert werden? Selbstverständlich, findet die FWG – und kritisiert die SPD gleichzeitig scharf.

Peter Schwan ist nicht bekannt dafür, lange herumzureden. Und das gilt auch für die Stellungnahme des Sprechers der FWG im Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain zur aktuellen Diskussion in der Betzdorfer Beamten-Affäre. Die Debatte war neu entfacht worden durch ein ausführliches Statement die Sprecherin der SPD im Betzdorfer Stadtrat, Ursula Brühl.







Artikel teilen

Artikel teilen