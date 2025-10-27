Beamten-Affäre Betzdorf
FWG: „Nur so sichern wir Vertrauen in Demokratie“
Der damalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde und Stadt Betzdorf, Bernd Brato, zu Beginn seiner Zeit als Verwaltungschef im Januar 2007.
Markus Döring

Kein Ende der Debatte um die Betzdorfer Beamten-Affäre: Soll der Schaden von Ex-Bürgermeister Brato jetzt eingefordert werden? Selbstverständlich, findet die FWG – und kritisiert die SPD gleichzeitig scharf. 

Peter Schwan ist nicht bekannt dafür, lange herumzureden. Und das gilt auch für die Stellungnahme des Sprechers der FWG im Verbandsgemeinderat Betzdorf-Gebhardshain zur aktuellen Diskussion in der Betzdorfer Beamten-Affäre. Die Debatte war neu entfacht worden durch ein ausführliches Statement die Sprecherin der SPD im Betzdorfer Stadtrat, Ursula Brühl.

