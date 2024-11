Fantasia begeistert bei Weltklassik am Klavier Furiose Reisen ins Reich der Träume: Thomas Hoffmann 22.10.2024, 15:00 Uhr

i Im wahrsten Sinne des Wortes verzauberte das Duo Fantasia am Sonntag die etwa 60 Gäste der Reihe „Weltklassik am Klavier“ im Altenkirchener Kreishaus, denn Julia Ito und Utum Yang entführten mit einer gekonnten Mischung aus Humor und hochkarätiger Musik in ebenso traumhafte wie vielfältige Welten, wobei die beiden Musiker auch das Publikum mit einbezogen, wie hier beim „Säbeltanz“, zu dem sie den Mitorganisator Ulrich Schmalz aufforderten. Thomas Hoffmann

Mit „Bravo“-Rufen und begeistertem Applaus haben am Sonntag etwa 60 Besucher im nahezu voll besetzten Wilhelm-Boden-Saal des Kreishauses Altenkirchen mehr als einmal dem Duo Fantasia ihre Anerkennung gezollt.

Zwar war die ebenso vielfältige wie hochkarätige Darbietung des Duos eingeordnet in die Reihe „Weltklassik am Klavier“, aber was das japanisch-koreanische Ehepaar Julia Ito und Utum Yang den gebannten Gästen präsentierte, ging weit über klassische Musik hinaus.

