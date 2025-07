Es war eine furiose Reise durch ein halbes Jahrhundert Musikgeschichte, mit der die Beat!radicals am Mittwochabend für tolle Stimmung im Wissener Kulturwerk sorgten. Eigentlich sollte das Konzert im Rahmen der Open-Air-Reihe "Sommer im Kulturwerk" im Außenbereich stattfinden, aber das Wetter spielte diesmal nicht so recht mit.

Drinnen herrschte dann zweieinhalb Stunden lang "Stimmung pur" und die knapp 100 Besucher kamen in den Genuss eines mitreißenden Musik-Kaleidoskops. Denn die vier Protagonisten der Band entführten nicht nur in die Welten von Bill Haley, Elvis Presley, Prince, Michael Jackson und anderen Größen des Beat und Rock’n’Roll, sondern sie taten dies mit absoluter Authentizität. Zwei Gitarren (Peter Seel und Rick Müller), ein Bass (Pano Petrakakis) und ein Schlagzeug (Tino Moskopp), das waren die Instrumente, hinzu kam der Gesang von Bandleader Peter Seel und seinen drei Mitstreitern.

Von den 50ern bis in die 90er-Jahre

Handgemachte Zutaten für eine perfekte Performance. „Okay, seid ihr bereit für eine radikale Musikgeschichte, von Elvis bis Green Day?", fragte Bandleader Seel zu Beginn und er und seine Mitstreiter legten gleich einmal eine "Long Tall Sally" auf die Bühne, die sofort in die 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts katapultierte, als junge Frauen in Petticoats und ihre männlichen Begleiter in Faltenhose ausgelassen zu dem damals neuen Musikstil von Little Richard und anderen tanzten.

Schon ging es weiter mit Elvis Presley; dessen Songs "Heartbreak Hotel" und "Hound dog" sorgten beim Publikum ebenso für Begeisterung wie der darauf folgende "Road Runner" von Bo Diddley, bei dem die Gäste die charakteristischen „Biep Biep“-Laute des "rasenden" Vogels, (der als Disney-Zeichentrickfigur in den 60er und 70er Jahren über die Bildschirme flimmerte) imitierten. Die prima Stimmung auf und vor der Bühne steigerte sich weiter, denn es folgten Hits der Beatles, der Rolling Stones, ein "Honky-Tonk-Blues", bei dem Peter Seel dem Song mit einer Mundharmonika den sehnsuchtsvollen, leicht traurigen Touch gab und der ewige Hit "Satisfaction". „I can get no satisfaction", klang es aus dem Publikumschor, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Beat!radicals ihre zeitlosen Botschaften nicht nur auf der Bühne lebten, sondern dass diese auch den Nerv und die Herzen der Gäste trafen.

i Die Musiker der Westerwälder Band, hier Peter Seel und Pano Petrakakis, überzeugten mit Können und Spielfreunde. Thomas Hoffmann

Viele hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen, sie formierten sich im vorderen Saalbereich, tanzten und sangen zur mitreißenden Musik, immer wieder ergänzt durch tolle Soli, wie etwa bei Paul McCartneys Hit "Live and let die" (Leben und Sterben lassen). Hier bereitete Gitarrist Rick Müller mit einem minutenlangen Intro den Boden für die anderen drei Musiker, die nach und nach einsetzten und ein opulentes Soundpaket schufen an einem Abend, an dem das Publikum oft und mit Leidenschaft die Botschaft der Band mitsang: „The Beat goes on".