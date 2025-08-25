Bus statt Bahn: Seit Freitag ist die Siegstrecke gesperrt. Wer nicht auf das Auto ausweichen kann, ist auf die Ersatzbusse angewiesen. Wie klappt es mit dem Schienenersatzverkehr? Dieser Frage ging unsere Zeitung am Betzdorfer Busbahnhof nach.

In den Morgenstunden tummeln sich schon in normalen Zeiten Hunderte Schüler auf dem Busbahnhof Betzdorf, um ihre Busse zu den Schulen zu nehmen. Doch an diesem Montag wuseln noch einmal spürbar mehr junge Menschen hier herum. Die Sperrung der Siegstrecke zeigt ihre Folgen. Seit Freitagabend fährt kein Zug mehr zwischen Siegen und Troisdorf aufgrund von Erneuerungsarbeiten und Prüfungen. Tausende Pendler zwischen Köln und Siegen stellt dies vor enorme Herausforderungen. Erst am 12. September soll die Strecke wieder freigegeben werden. Wer nicht auf ein Auto ausweichen kann, der ist auf den Schienenersatzverkehr angewiesen, also Busse, die von der Deutschen Bahn (DB) und Hessischen Landesbahn (HLB), deren Züge normalerweise über der Siegstrecke verkehren, bereitgestellt werden.

Gegen 7.20 Uhr strömt ein großer Pulk an vor allem jungen Menschen vom anliegenden Bahnhof auf den Bushof. Sie sind mit der Daadetalbahn angekommen. Wenige Minuten später wollen viele von den Pendlern weiter Richtung Siegen. Und tatsächlich: Der Bus, der als Alternative für den RE9 dient, steht schon bereit und fährt gleich pünktlich ab. Mit dem Zug würde die Fahrt nach Siegen zwischen 18 und 25 Minuten laut Fahrplan dauern. Mit dem Ersatzbus sind es nun zwischen 42 und 59 Minuten. Eine Schülerin der IGS Betzdorf-Kirchen diskutiert erhitzt mit ihren Schulkameradinnen: „Ich verstehe nicht, wie es der Bus in ein paar Minuten nach Kirchen schaffen kann.“ Laut Plan braucht der Ersatzbus der RE9 tatsächlich nur 7 Minuten. Womit dem pünktlichen Beginn an der IGS für die Schülerinnen der 8. Klasse nichts entgegenstehen dürfe.

i Endlich: Wer auf den Schienenersatzverkehr angewiesen ist, brauchte am ersten Werkmorgen der Siegstreckensperrung Geduld. Der Bus, der um 7.28 Uhr von Betzdorf Richtung Au abfahren sollte, fiel offenbar aus. Daniel-D. Pirker

Ein junger Handwerksgeselle, der auf einen Bus nach Siegen wartet, hat bereits am Wochenende Erfahrung gemacht mit dem Schienenersatzverkehr. Alles habe gut funktioniert. Die drei bis vier Minuten Verspätung führt er auf Ampeln zurück. Zwei junge Männer, nicht weit entfernt von der Volljährigkeit und Schüler der DAA in Wissen, werden derweil unruhig. Sie haben sich im Vorfeld „kein bisschen“ über die neuen Fahrpläne informiert, geben sie zu. Der Ersatzbus, der um 7.28 Uhr abfahren sollte, lässt auf sich warten. „Wir sind dann die Dummen, wenn wir zu spät sind“, befürchtet einer der beiden. Dass sie es pünktlich schaffen, ist nahezu ausgeschlossen. „Ihr“ Bus scheint ausgefallen zu sein. Der Nächste fährt erst um kurz vor 8 ab.

Bis dahin mussten sie allerdings nicht auf das gewohnte Logo von Wolf-Garten verzichten, das sie außerhalb von Siegstreckensperrungen im Betzdorfer Bahnhof täglich sehen. Ein Mann Anfang 50, der auf den Bus nach Wissen wartet, trägt eine Jacke mit dem immer noch in der Region bekannten Wolf-Symbol. Er nutze die Siegstrecke nicht täglich, um zur Arbeit zu gelangen, nur wenn ihm kein Auto zur Verfügung stehe. Ihn scheint der offenbar ausgefallene Ersatzbus nicht zu frustrieren.

Im Gegensatz zu einem anderen Mann, der den Kopf schüttelt, als er feststellt, dass es sich um den gerade eingefahrenen Bus nicht um „seinen“ handelt, der ihn ins Rheinland bringen soll. Das Endziel heißt Köln für ihn, was in jedem Fall einen Umstieg bedeutet, entweder in Troisdorf oder Siegburg. Alternativ hätte er den Bus nach Siegen nehmen können, um von dort per Schnellbus RE9X ohne Zwischenhalt zum Breslauer Platz gefahren zu werden, und das innerhalb einer Stunde und 25 Minuten. Doch austauschen kann man sich mit dem Mann darüber nicht. Er winkt schnaufend ab: „Keinen Bock zu reden.“

i Wie nötig der Schienenersatzverkehr ist, zeigt sich am Morgen des ersten Werktags der Siegstreckensperrung. Die Ersatzbusse, die etwa vom Betzdorfer Busbahnhof abfahren, sind stark nachgefragt. Daniel-D. Pirker

Für eine Ausflugsgruppe läuft es derweil besser. Eine Schulklasse, die den Kletterwald besuchen will, wartet schon seit geraumer Zeit auf den Ersatzbus nach Siegen, obwohl der erst um 7.58 Uhr abfahren soll. Man habe Puffer einplanen müssen wegen der Glasfaserbaustelle an der Steinerother Straße, begründet eine Mutter aus dem Gebhardshainer Land, die die Gruppe betreut, das frühe Ankommen in Betzdorf.