Aus dem Verbandsgemeinderat Funktionale Mensa für große Grundschule in Wissen Elmar Hering 03.06.2026, 09:30 Uhr

i An der Nordseite des bestehenden Gebäudes, in Richtung Flachsweg, soll die neue Mensa der Franziskus-Grundschule in Wissen angebaut werden. Elmar Hering

Mehr als 400 Mädchen und Jungen besuchen derzeit die Franziskus-Grundschule in Wissen. In den nächsten Jahren greift für sie sukzessive der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsförderung. Daher müssen auch ausreichende Mensakapazitäten geschaffen werden.

Der geplante Mensabau an der Franziskus-Grundschule in Wissen wird allmählich konkreter: Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das auserkorene Koblenzer Architekturbüro mit dem Bau beauftragt.Nach dem Rathaus-Neubau (in der Woche vom 15.







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