Aus dem Verbandsgemeinderat
Funktionale Mensa für große Grundschule in Wissen 
An der Nordseite des bestehenden Gebäudes, in Richtung Flachsweg, soll die neue Mensa der Franziskus-Grundschule in Wissen angeb
An der Nordseite des bestehenden Gebäudes, in Richtung Flachsweg, soll die neue Mensa der Franziskus-Grundschule in Wissen angebaut werden.
Elmar Hering

Mehr als 400 Mädchen und Jungen besuchen derzeit die Franziskus-Grundschule in Wissen. In den nächsten Jahren greift für sie sukzessive der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsförderung. Daher müssen auch ausreichende Mensakapazitäten geschaffen werden.

Lesezeit 2 Minuten
Der geplante Mensabau an der Franziskus-Grundschule in Wissen wird allmählich konkreter: Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das auserkorene Koblenzer Architekturbüro mit dem Bau beauftragt.Nach dem Rathaus-Neubau (in der Woche vom 15.

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