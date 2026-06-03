Mehr als 400 Mädchen und Jungen besuchen derzeit die Franziskus-Grundschule in Wissen. In den nächsten Jahren greift für sie sukzessive der gesetzliche Anspruch auf Ganztagsförderung. Daher müssen auch ausreichende Mensakapazitäten geschaffen werden.
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Der geplante Mensabau an der Franziskus-Grundschule in Wissen wird allmählich konkreter: Der Verbandsgemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig das auserkorene Koblenzer Architekturbüro mit dem Bau beauftragt.Nach dem Rathaus-Neubau (in der Woche vom 15.