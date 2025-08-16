Die AfD aus dem Rhein-Sieg-Kreis hatte im rheinland-pfälzischen Fürthen ein Lokal angemietet. Als dem Gastwirt bewusst wurde, dass das Ganze eine große Wahlkampfveranstaltung werden sollte, sagte er ab. Gegenwind gibt es nun trotzdem genug.

Der kleine Ort Fürthen, der sich eine Grenze mit dem Nachbarland Nordrhein-Westfalen teilt, ist in den vergangenen Tagen ganz schön in Aufruhr geraten. Der Grund: Im örtlichen Lokal „Zum Siegtal“, sollte am Freitagabend eine groß angelegte Wahlkampfveranstaltung der AfD aus dem benachbarten Rhein-Sieg-Kreis stattfinden – inklusive dreier AfD-Bundestagsabgeordneter, einem Motorradkorso und Drohnen.

Die Betonung liegt auf „sollte“, denn kurzfristig entschieden sich die Wirtsleute, ihr Lokal an diesem Tag geschlossen zu halten. Wir sind der ganzen Geschichte auf den Grund gegangen: Durch einen anonymen Hinweis sickerte die Planung der AfD an mehreren Stellen durch – unter anderem bei Ortsbürgermeister Michael Rzytki und beim Kreisverband der Grünen/Bündnis 90. Relativ schnell hatte sich eine Gegenbewegung formiert, die an dem Tag gegen die AfD demonstrieren wollte. Plötzlich waren Polizei und Ordnungsamt involviert, Parteien und Privatleute. Neben den Grünen hatte sich das Bündnis „Fürthen gegen Rechts“, die Antifa und die Jugend der Linken angemeldet.

Eine anonyme Mail bringt alles ins Rollen

Michael Rzytki stand in engem Austausch mit der Verwaltung sowohl von VG als auch vom Kreis, das Gelände wurde in Augenschein genommen, gegenüber der Wirtschaft auf einer Wiese ein Platz für die Demonstranten festgelegt und über Straßensperrungen nachgedacht. Rund 30 Polizisten sollten im Einsatz sein. Durch den nahe liegenden Bahnhof Au konnte man ja auch im Vorfeld nicht absehen, wie viele Teilnehmer von jeder Seite anreisen würden.

Das ganze Ausmaß der Veranstaltung war allerdings den Wirtsleuten Richard und Kathi Pyschik im Vorfeld nicht bewusst. Sie zogen die Reißleine und verkündeten auf ihrer Homepage, dass ihr Gasthaus geschlossen bleibt. Die meisten angemeldeten Gegendemonstrationen wurden danach zurückgezogen, die Grünen entschieden sich aber trotzdem dazu, ihre Mahnwache vor dem Gasthaus abzuhalten. Dort treffen wir auch auf Gastwirt Richard Pyschik. Er ist immer noch fassungslos darüber, was sich da innerhalb von wenigen Tagen über ihm zusammengebraut hat.

„Ich bin nicht bei der AfD und wähle die auch nicht. Aber allein in Fürthen haben das fast 30 Prozent getan – das sind ja auch nicht alles Nazis.“

Gastwirt Richard Pyschik

Im Gespräch mit unserer Zeitung nimmt er Stellung. „Für mich ist die Frage: Will ich mich politisch neutral halten?“, sagt er und betont, dass auch SPD, CDU, die Grünen oder die Linke bei ihm ein- und ausgingen und eigentlich jeder willkommen sei, der sich friedlich verhalte und in Ruhe sein Bier bei ihm trinken würde.

„Ich will auch kein Schild an die Tür kleben, auf dem steht: AfD muss draußen bleiben“, betont er, macht aber in diesem Zuge auch klar: „Ich bin nicht bei der AfD und wähle die auch nicht. Aber allein in Fürthen haben das fast 30 Prozent getan – das sind ja auch nicht alles Nazis.“

i Die ersten Demonstranten trudeln ein. Es sind am Ende etwa 50, die sich an der vom Grünen-Kreisverband organisierten Mahnwache gegen die AfD in Fürthen beteiligen. Sonja Roos

Prinzipiell sei er darum mit der Veranstaltung einverstanden gewesen. „Die waren einmal hier unangemeldet und einmal angemeldet mit etwa 30 Leuten.“ Dann sei die Anfrage für die Veranstaltung gekommen. Über Größe und Teilnehmer seien aber keine genauen Angaben gemacht worden – auch nicht darüber, dass es eine Wahlkampfveranstaltung werden sollte.

„Als mich der Ortsbürgermeister darüber informiert hat, musste ich schon schlucken“, gesteht Pyschik. Er habe erst mal verdauen und eine Nacht drüber schlafen müssen. „Ich war von einer internen Veranstaltung ohne Außenwirkung ausgegangen.“ So sei es auch kommuniziert worden. Noch bevor der Gastwirt eine Entscheidung treffen konnte, kochte das Thema in den sozialen Medien hoch. Die Folge: Er bekam böse Anrufe und Nachrichten. Was ihn und seine Frau besonders traf, war, dass auch einige Bekannte oder Stammgäste nicht mit ihnen persönlich gesprochen, sondern stattdessen im Netz kommentiert hätten. „Ich will eigentlich ein neutraler Dienstleister sein, so wie ein Bäcker oder ein Friseur. Die schmeißen auch niemanden raus, weil er AfD wählt“, sagt Richard Pyschik.

i Die Mahnwache wegen einer AfD-Veranstaltung in Fürthen bleibt friedlich, wohl auch, weil die Veranstaltung selbst ausfiel. Sonja Roos

Trotzdem wurde es den Eheleuten zu heiß. Sie beschlossen, der AfD abzusagen und ihr Wirtshaus an dem Tag geschlossen zu halten. Die Veranstalter hätten verständnisvoll reagiert auf die Absage. Zuvor hatte sich Pyschik allerdings auch juristischen Rat wegen möglicher Schadensersatzzahlungen geholt. Da war er aber auf er sicheren Seite, weil die Veranstalter die genaue Größenordnung und Art der Veranstaltung nicht klar kommuniziert hatten.

Die Absage allein reichte allerdings nicht aus, um die Dynamik, die das Ganze bekommen hatte, einzubremsen. Von Seiten der AfD aus dem Nachbarkreis wurde nach der Absage auf Facebook geschrieben, dass der Wirt bedroht worden sei und seine Kinder sogar evakuiert werden mussten. Pyschik winkt, darauf angesprochen, ab. „Bedroht hat uns niemand und auch die Kinder nicht.“

„Ich bin froh, dass wir den Gasthof haben. Die beiden stehen hinter dem Dorf und tun sehr viel hier.“

Barbara Beyer aus Fürthen

Die will er trotzdem jetzt lieber ins Schwimmbad bringen, weshalb er nicht dabei ist, als die ersten Demonstranten der Grünen zur Mahnwache mit Schildern und Fahnen eintreffen. Die Gegenveranstaltung – nun ohne Gegner – hat Susanne Leber vom Kreisverband der Grünen organisiert. Nach der anonymen Mail wäre eine regelrechte Maschinerie angelaufen, sodass sie am Ende beschlossen hätten, trotz der Absage an der Mahnwache festzuhalten. „Man weiß ja nie, was passiert“, sagt sie, bevor die Mahnwache beginnt.

Die bleibt aber friedlich – in jeder Hinsicht, denn auch viele Fürthener sind gekommen und machen klar, dass es kein böses Blut im Hinblick auf die Wirtsleute gibt. Im Gegenteil: „Ich bin froh, dass wir den Gasthof haben. Die beiden stehen hinter dem Dorf und tun sehr viel hier“, sagt etwa Barbara Beyer. Dem Tenor schließen sich noch mehr an. Für Fürthen und die Pyschiks bleibt zu hoffen, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt. Auf jeden Fall will Richard Pyschik nun erst mal weiteren Veranstaltungen der AfD in seinem Gasthof eine Absage erteilen. „Das hat einfach zu viel Wind gegeben.“