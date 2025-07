Im Oktober 1971 startete der erste Petz-Markt am Hämmerberg in Wissen. Rund 54 Jahre später läuft zurzeit eine umfassende Neu- und Umgestaltung. Sie soll im kommenden Herbst abgeschlossen sein, mit Zugabe im Jahr 2026.

Die Großbaustelle der Petz Rewe GmbH in Wissen, die derzeit ihren Supermarkt am Hämmerberg komplett umbaut und modernisiert, kommt gut voran. Ziel des Millionenprojektes ist einerseits ein kundenfreundliches (ebenerdiges) Einkaufserlebnis, andererseits eine zeitgemäße energetische Ausstattung.

Bei den bereits im März begonnenen Arbeiten greift ein Rädchen ins andere, und die beteiligten Firmen (nicht wenige davon aus der Region) sorgen dafür, dass der straffe Zeitplan eingehalten wird. Beispiel: Noch bevor der eigentliche Markt vor knapp drei Wochen seine Pforten schloss, konnte einer der Mieter, der dm-Drogeriemarkt, bereits in sein neues, leicht vergrößertes Domizil einziehen – im früheren Getränkemarkt. Dieser wiederum ist, ebenso wie der Bäckerei-Shop und der Friseur, vorübergehend auf den gegenüberliegenden Parkplatz an der Drosselstraße ausgelagert (großes Zelt und Container) und wird von den Kunden gut angenommen.

Fünf Mieter erhöhen Kundenfrequenz

Geschäftsführerin Maike Sanktjohanser und Bauleiter Marvin Gerlach gewährten jetzt spannende Einblicke in die aktuellen Fortschritte des Bauprojektes. Nachdem innen alles ausgeräumt war, inklusive des Rollsteigs ins Untergeschoss, wurden Fassade und das Satteldach über dem vormaligen Haupteingang abgerissen. Rund 500 Quadratmeter an Neubaufläche sind hinzugekommen, erkennbar etwa durch die Glasfassade zur Chagnyer Straße hin. Insgesamt beträgt die Verkaufsfläche (inklusive Mieter) rund 3130 Quadratmeter. Als Mieter bleiben vor Ort: Ernsting’s Family, Bäckerei Schneiders (mit zusätzlicher Außengastronomie), Lotto & Tabakwaren, Friseur Groth und dm.

Auch die weiteren Schritte steuern auf einen modernen Markt zu, bei dem alles auf einer Ebene zu finden sein wird. Die Getränkeabteilung ist dann integriert und bildet nicht länger einen separaten Marktbereich. Das entspreche den heutigen Einkaufsgewohnheiten, so war zu erfahren.

i Momentan ist der Einkaufskomplex eine Großbaustelle. Elmar Hering

Aber auch draußen fallen erste Veränderungen ins Auge: Parkflächen vor dem dm-Markt und dem neuen Seiteneingang sind rot gepflastert beziehungsweise auf dem Asphalt rot markiert, ähnlich wie bei anderen modernen Petz-Märkten, beispielsweise in Westerburg und Kredenbach. Diese Art der Markierung, so Maike Sanktjohanser, werde sich künftig über die gesamte Parkfläche unmittelbar am Markt erstrecken.

Apropos Parken: Im letzten Bauabschnitt – nach der Eröffnung im Herbst – werden 2026 im ehemaligen Untergeschoss 37 zusätzliche Parkplätze in der neuen Tiefgarage entstehen. Per Aufzug oder Treppe können die Kunden dann trockenen Fußes in den Verkaufsraum im Erdgeschoss gelangen.

Nicht minder wichtig sind die Anstrengungen in Sachen Energieeffizienz und digitaler Infrastruktur. Neben Dämmung, Luftwärmepumpe, Wärmerückgewinnung, LED-Beleuchtung und Photovoltaikmodulen auf den neuen Dachteilen soll der Markt zwei Elektro-Schnellladesäulen für Kunden erhalten (plus eine Wallbox für Fahrzeuge der Mitarbeiter). Auch die Verfügbarkeit von Fahrradstellplätzen hat das Neuwieder Architekturbüro JKL eingeplant.