Tiny House in Niederdreisbach
Für Urlaubsglück im Westerwald reichen 28 Quadratmeter
Dominique Fleckinger hat in seinem Cabin alles zweckmäßig und minimalistisch eingerichtet.
Dominique Fleckinger hat in seinem Cabin alles zweckmäßig und minimalistisch eingerichtet.
Gaby Wertebach

Hotel, Pension, Ferienappartement, Campingplatz? In puncto Urlaubsmöglichkeiten hat der Westerwald noch mehr zu bieten. Hier ein Beispiel aus Niederdreisbach.

Lesezeit 3 Minuten
Der Kauf des Tiny Houses war „ein Wagnis“, so der O-Ton des 44-jährigen Dominique Fleckinger beim Besuch unserer Zeitung am Waldrand von Niederdreisbach. Sein Plan, die kleine, aber feine Unterkunft für touristische Zwecke zu nutzen, geht auf.Gut, dass er auf sein Bauchgefühl gehört hat und sich vor rund drei Jahren dazu entschloss, Besitzer eines mobilen Eigenheims, eines Cabin zu werden.

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