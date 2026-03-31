Hotel, Pension, Ferienappartement, Campingplatz? In puncto Urlaubsmöglichkeiten hat der Westerwald noch mehr zu bieten. Hier ein Beispiel aus Niederdreisbach.

Der Kauf des Tiny Houses war „ein Wagnis“, so der O-Ton des 44-jährigen Dominique Fleckinger beim Besuch unserer Zeitung am Waldrand von Niederdreisbach. Sein Plan, die kleine, aber feine Unterkunft für touristische Zwecke zu nutzen, geht auf.

Gut, dass er auf sein Bauchgefühl gehört hat und sich vor rund drei Jahren dazu entschloss, Besitzer eines mobilen Eigenheims, eines Cabin zu werden.