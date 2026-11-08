Rock trifft Klassik
Für The Peteles erfüllt sich in Herdorf ein Traum
Peter Seel und seine Tochter Lucy teilen die Liebe zur Musik. Während der Vater in der Beatles-Coverband The Peteles spielt und
Peter Seel und seine Tochter Lucy teilen die Liebe zur Musik. Während der Vater in der Beatles-Coverband The Peteles spielt und singt, spielt Lucy Geige im Kammerorchester Westerwald-Sieg. Beide Formationen treten am 14. November erstmals gemeinsam auf - und zwar im Hüttenhaus in Herdorf.
Phillip Holl

Am 14. November bringen die Beatles-Coverband The Peteles und das Kammerorchester Westerwald-Sieg gemeinsam die größten Hits der Fab Four auf die Bühne des Herdorfer Hüttenhauses. Wir haben vorab mit The-Peteles-Frontmann Peter Seel gesprochen.

Lesezeit 3 Minuten
Zu einer ungewöhnlichen musikalischen Kooperation kommt es am Samstag, 14. November, im Herdorfer Hüttenhaus: Dann tritt die Beatles-Coverband The Peteles erstmals mit einem Streichorchester, dem Kammerorchester Westerwald-Sieg, auf. Wir haben vorab mit Peteles-Frontmann Peter Seel über das Projekt gesprochen.
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