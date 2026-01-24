Dreifachmord in Weitefeld Für Staatsanwaltschaft ist der Fall lange abgeschlossen Thomas Leurs 24.01.2026, 08:00 Uhr

i Anfang der Woche sind Tatortreiniger im Weitefeld gewesen, um das Haus, in dem ein 61-Jähriger eine dreiköpfige Familie getötet hat, leer zu räumen. Thomas Leurs

Von Montag bis Mittwoch sind Tatortreiniger in Weitefeld gewesen, um das Haus, in dem eine dreiköpfige Familie ermordet wurde, leer zu räumen. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall bereits seit Monaten abgeschlossen.

Der Dreifachmord von Weitefeld ist aus Sicht der Justiz abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft aus Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren bereits am 18. September 2025 formell eingestellt. Anfang der Woche sind Tatortreiniger in dem Haus gewesen, in dem die Familie von einem 61-Jährigen umgebracht wurde, um es auszuräumen und zu desinfizieren.







