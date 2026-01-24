Von Montag bis Mittwoch sind Tatortreiniger in Weitefeld gewesen, um das Haus, in dem eine dreiköpfige Familie ermordet wurde, leer zu räumen. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall bereits seit Monaten abgeschlossen.
Lesezeit 1 Minute
Der Dreifachmord von Weitefeld ist aus Sicht der Justiz abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft aus Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren bereits am 18. September 2025 formell eingestellt. Anfang der Woche sind Tatortreiniger in dem Haus gewesen, in dem die Familie von einem 61-Jährigen umgebracht wurde, um es auszuräumen und zu desinfizieren.