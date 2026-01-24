Dreifachmord in Weitefeld
Für Staatsanwaltschaft ist der Fall lange abgeschlossen
Anfang der Woche sind Tatortreiniger im Weitefeld gewesen, um das Haus, in dem ein 61-Jähriger eine dreiköpfige Familie getötet hat, leer zu räumen.
Thomas Leurs

Von Montag bis Mittwoch sind Tatortreiniger in Weitefeld gewesen, um das Haus, in dem eine dreiköpfige Familie ermordet wurde, leer zu räumen. Für die Staatsanwaltschaft ist der Fall bereits seit Monaten abgeschlossen.

Lesezeit 1 Minute
Der Dreifachmord von Weitefeld ist aus Sicht der Justiz abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft aus Koblenz auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, wurde das Ermittlungsverfahren bereits am 18. September 2025 formell eingestellt. Anfang der Woche sind Tatortreiniger in dem Haus gewesen, in dem die Familie von einem 61-Jährigen umgebracht wurde, um es auszuräumen und zu desinfizieren.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren