Ein spannender Wettkampf war kürzlich das traditionelle Vogelschießen in Birken-Honigsessen. Dicht darauf folgt vom 1. bis 3. August das Schützenfest. In der knappen Zwischenzeit haben wir den neuen Schützenkönig um ein paar Antworten gebeten.
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Mit großer Freude fiebern viele Birken-Honigsessener dem 58. Schützenfest am kommenden Wochenende (1. bis 3. August) entgegen. Für einen von ihnen dürften das ganz besondere Tage werden. Wir haben kurz mit dem neuen Schützenkönig Matthias Reuber korrespondiert.