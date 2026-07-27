Majestät in Birken-Honigsessen
Für Schützenkönig Reuber ist es „eine große Ehre“
Matthias Reuber ist nicht nur CDU-Abgeordneter im Mainzer Landtag, sondern jetzt auch Schützenkönig in seinem Heimatort Birken-H
Matthias Reuber ist nicht nur CDU-Abgeordneter im Mainzer Landtag, sondern jetzt auch Schützenkönig in seinem Heimatort Birken-Honigsessen.
Paul Schneider

Ein spannender Wettkampf war kürzlich das traditionelle Vogelschießen in Birken-Honigsessen. Dicht darauf folgt vom 1. bis 3. August das Schützenfest. In der knappen Zwischenzeit haben wir den neuen Schützenkönig um ein paar Antworten gebeten.

Lesezeit 2 Minuten
Mit großer Freude fiebern viele Birken-Honigsessener dem 58. Schützenfest am kommenden Wochenende (1. bis 3. August) entgegen. Für einen von ihnen dürften das ganz besondere Tage werden. Wir haben kurz mit dem neuen Schützenkönig Matthias Reuber korrespondiert.
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